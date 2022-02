Marta López sale con un ex de Alexia Rivas. Como podrás ver EN EXCLUSIVA en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco, la colaboradora de 'Sálvame' comparte citas con Josep, un atractivo empresario, de 37 años, con el que la hemos visto disfrutar de una romántica noche en Madrid. Fue el pasado 7 de febrero cuando Marta se desplazó hasta el parking del hotel en el que se aloja el empresario en sus visitas a Madrid y ambos se fundieron en un efusivo abrazo y romántico beso.

Tras el reencuentro, Alejandro Albalá, amigo y confidente de ambos, se unió a ellos y se desplazaron hasta un restaurante en el coche de lujo del empresario. Tras la velada, con Albalá de chófer, Marta y Josep volvieron al hotel y aparcaron junto al coche de la colaboradora en el que se acomodaron la amiga de Olga Moreno y el empresario para compartir momentos de intimidad en el interior del coche de la colaboradora hasta las 3 de la mañana cuando ella se marchó.

Agencias

Agencias

En el nuevo número de DIEZ MINUTOS podrás ver todas las fotos de la cita de Marta López, que desde el pasado verano salía con Rubén, un policía de 32 años, y Josep que continuó al día siguiente cuando ella regresó al hotel y permaneció varias horas en el interior despidiéndose sobre las 15 horas para ir a 'Sálvame' y el empresario a la estación de Atocha.

Agencias

Fue hace un mes y medio cuando Marta conoció a Josep en una cena en la que estaban Alejandro Albalá, Omar Sánchez y Alexia Rivas que acudió acompañada del empresario catalán con quien, en aquellos momentos, mantenía un affaire. Entre la colaboradora y el catalán surgió el 'feeling' pero no hubo nada entre ellos hasta que Josep rompió con Alexia.

Agencias

Al parecer, la colaboradora de 'Ya son las ocho' se tomó muy mal que Josep le dijera que quería seguir conociendo a Marta y decidió bloquearle en Whatsapp y redes sociales. Curiosamente fue Alexia la causante de la ruptura de Marta López con Alfonso Merlos y ahora ella podría ser la damnificada al ser la colaboradora la que se ha cruzado en su historia con Josep. Corre al kiosco y consigue el nuevo número de DIEZ MINUTOS para descubrir todo lo que debes saber sobre la historia entre Marta López y el ex de Alexia Rivas.

Hearst

