Lucía Rivera confiesa sus problemas de salud mental

Lucía Rivera, hija de la modelo Blanca Romero se ha abierto en canal con todos sus seguidores para hablar sobre una enfermedad mental que padece desde pequeña. La joven se ha armado de valor para hablar sobre un asunto muy serio. Una enfermedad que padecen millones de personas y aún no se le da la importancia necesaria. "Tenemos tanta información que nuestros problemas pasan a un segundo plano para poder sobrevivir en un mundo tan rápido que poco a poco nos va trastornando", empieza confesando la joven modelo.

En una entrevista concedida al diario 'La Vanguardia', la hija Blanca Romero ha confesado que sufre mucha ansiedad desde bien pequeña, tanto es así que se podría decir que pertenece a su estilo de vida, ya que sus rutinas las hace con esta enfermedad que se hace tan difícil y pesada. Al principio la joven no le hacía caso porque además de no reconocerla, no tenía tiempo para darse cuenta de que la sufría. Meterte en la vorágine de trabajo hizo que no diera cuenta de que la sufría hasta que un día se dio cuenta y dio el paso definitivo.

Instagram

"Mi cerebro me estaba diciendo: '¡basta, dame un respiro!'. Es importante hacer caso a esas señales", explicaba la joven muy sincera. "El cerebro es lo más importante en nuestro cuerpo, incluso hay estudios que certifican que, si nuestro cerebro está mal, no solo sufrimos nosotros, sufre nuestro cuerpo y también nuestro sistema inmunitario", una información bastante necesaria para aquellos que aún no han descubierto que sufren esta "silenciosa" enfermedad.

La joven ha sido muy apoyada por sus redes sociales recibiendo comentarios muy bonitos y que seguro que le aportan felicidad para estos momentos complicados que vive. Martina Klein y Raquel Merono son algunas de las personas conocidas que han querido mostrarle todo su cariño por Instagram, aunque también Lucía Rivera ha recibido muestras de cariño de personas anónimas que seguramente estén pasando por una situación similar a la de la modelo.

