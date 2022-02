Cayetano Rivera celebra su cumpleaños con retraso pero en la mejor compañía. El torero cumplió 45 años el pasado 13 de enero pero no ha sido hasta el pasado fin de semana cuando ha podido celebrarlo con sus personas favoritas: su mujer, Eva González, y su hijo Cayetano. Fue el pasado domingo 6 de febrero cuando el torero, solo dos días después de su paso por SIMOF para ver cómo su esposa abría la pasarela de moda flamenca, sopló las velas de su tarta, inspirada en el mundo taurino, arropado por su mujer y su pequeño. "Porque uno lo celebra cuándo quiere..o cuándo puede 🙃😜❤" escribió junto a la entrañable foto familiar en la que los tres aparecen divertidos y sonrientes, sobre todo el pequeño Cayetano que bromea con sus dedos, y que ha compartido con su más de 510.000 seguidores de Instagram.

Numerosos rostros conocidos quisieron felicitar a Cayetano Rivera, que acudió con su mujer al desfile de su cuñada Lourdes Montes, por sus 45 años. A los corazones de su hermano, Kiko Rivera, se unieron las felicitaciones de otros personajes conocidos como Mario Vaquerizo "Lo más guapos del mundo", escribió el marido de Alaska o "Preciosa familia! Muchas felicidades! Por muchos más", fueron las palabras de Paloma Cueva para felicitar al torero por sus 45 años.

@cayetanorivera Instagram

Eva González, la esposa de Cayetano Rivera, también se unió a las felicitaciones y compartió en sus Stories una imagen de su marido con su tarta taurina y un emotivo mensaje. "Nunca es tarde para celebrar tu vida! Felices 45 @cayetanorivera!! Las velas había que soplarlas", escribió. El torero ha celebrado su cumpleaños con retraso debido a sus compromisos profesionales. Cayetano se recupera de un problema en la clavícula izquierda que se lastimó en una caída en pleno entrenamiento hace dos semanas. Este problema de salud le ha impedido estar en la feria de Valdemorillo de Madrid el pasado fin de semana pero si ha podido celebrar su cumpleaños con sus personas favoritas. ¡Muchas felicidades!

@evagonzalezoficial Instagram

