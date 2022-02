Lucía Sánchez ha enseñado el problema que tiene tras su operación de aumento de pecho

Lucía Sánchez está preocupada por su pecho. La joven influencer, y ex concursante de 'La isla de las tentaciones', se operó esta parte del cuerpo por dos sencillos motivos: lo tenía caído, y lo tenía con poco volumen. Ambos problemas ha conseguido arreglarlos con unas prótesis y una intervención de elevación del busto, pero también ha tenido un problema que no esperaba, y es que sus estrías se habían hecho aún más grandes y el escote no había quedado como ella quería.

Las estrías se producen por un rápido estiramiento de la piel, ya sea por adelgazar, engordar o crecer muy rápido, y en el caso del pecho de Lucía, el tercero ha sido el motivo que le había provocado las marcas, que se habían hecho mucho más visibles por la operación. ¿La solución? Eliminarlas con láser, pero ahora no sabe si ha sido peor el remedio o la enfermedad...

Algo preocupada, Lucía ha enseñado su escote, todo lleno de rojeces que parecían zarpazos: "Estoy como si me hubiera atacado un león en la selva", apuntaba. El tratamiento no está siendo fácil de llevar, y es que además le han tenido que colocar una cinta compresora porque la prótesis se le había subido más de lo esperado y le había creado una especie de "escalón" en la parte superior. ¡Qué mala suerte! "Estoy contenta porque sé que el resultado me va a gustar, pero ahora mismo estoy teniendo problemas para vestirme, porque con todo lo que me pongo se me ve".

Esto, sin duda, parece la gota que colma el vaso en su situación personal: su anterior retoque, un aumento de de labios, acabó como si le hubieran pegado un puñetazo en la boca (aunque la hinchazón y los moretones son normales en los primeros días); además, se ha pasado las navidades de casa en casa por no poder mudarse con Isaac, y cuando por fin parecía que estaban asentados en un pisazo en Jerez de la Frontera... finalmente no ha podido ser, y los problemas de la pareja acabaron por romper la relación. Ahora Lucía se enfrenta de nuevo a la soltería.

