María Patiño ha vivido un día especialmente duro en 'Sálvame Lemon Tea'. Las declaraciones que ha realizado Rocío Carrasco en 'El Programa de Ana Rosa' han provocado que ella decida hacer una reflexión sobre todo por lo que está pasando. La presentadora ha reconocido que ella siente que es importante empatizar con el dolor ajeno y por esta razón ha intentado en todo momento entenderla. Una filosofía de vida que tiene desde que hace unos años sufrió un problema por el que no se sintió nada comprendida.

La periodista ha recordado el problema de bulimia que sufrió hace más de 25 años, reconociendo que en ese momento no se sintió apoyada."Cuando era pequeña, creían que la bulimia era una decisión de niñas caprichosa. Me sentía mal. Me sentí culpable incluso por estar enferma", ha confesado reconociendo que esta experiencia ha sido la que ha hecho que ahora haya intentado ponerse en el lugar de Rocío Carrasco antes de criticarle.

Telecinco

Aunque sabe que no tiene nada que ver con lo que está pasando con la madre de Rocío Flores, la colaboradora ha reconocido que en su momento ella también fue muy cuestionada por algunos profesionales. "Me sentí incomprendida socialmente porque hasta gente con capacidad intelectual y profesionales de la medicina me hacían sentir mal conmigo misma", ha indicado visiblemente indignada al recordar el trato que recibió.

"¿Por qué no hacemos un esfuerzo por entender cosas que desconocemos? ¿Por qué no empatizamos con el dolor?", ha indicado con la voz entrecortada, y es que ha reconocido que para ella no es fácil volver a hablar de este duro episodio de su vida. Unas duras declaraciones que han contado con el apoyo de Terelu Campos, que ha desvelado que le comprende perfectamente. "Sé lo devastador que es eso para quien lo sufre. En mi familia no hemos vivido un problema de bulimia, pero sí de anorexia y te entiendo perfectamente. Al final es no sentirse comprendido", le ha explicado.

