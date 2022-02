Rocío Carrasco ha decidido sentarse en el plató en el que trabaja Rocío Flores para desvelar cómo se siente después de las últimas declaraciones que ha realizado su hija sobre ella en 'El Programa de Ana Rosa'. La pareja de Fidel Albiac ha confesado que ha tomado una drástica decisión tras ver lo mucho que está sufriendo la colaboradora después de que ella narrase el duro episodio que vivieron y que provocó que ella se acaba distanciando de forma definitiva de la hija de Antonio David Flores.

"Ha llegado el momento de dejar a mi hija a un lado porque el volver a narrar lo que yo ya he contado y decir lo que yo ya he dicho, con todo el dolor de mi corazón porque ya me hubiese gustado no vivirlo, solo genera daño. Por tanto, vamos a dejar a Rocío a un lado", ha indicado dejando claro que no quiere volver a responder más preguntas sobre ella ni volver a recordar el duro episodio que vivieron.

Telecinco

La hija de Rocío Jurado ha reconocido que siente que ha cometido muchos errores en todo este tiempo. "Cometí el error de dar la custodia compartida a un psicópata porque no quería causar daño a dos niños pequeños", ha confesado. De hecho, ha reconocido que si pudiese volver atrás haría las cosas totalmente diferentes. "Si pudiese reescribirlo sería diferente pero ya no puedo. Me gustaría reescribir mi historia y si lo hiciese ahora estarían conmigo", ha reconocido. Sin embargo, ha dejado claro que siente que ya no hay vuelta atrás.

En cuanto a lo que contó sobre Rocío Flores, ha explicado que ella siente que solo dijo lo imprescindible para que se pudiese entender cómo ha vivido estos 20 años. "Era la única manera de que esos 20 años que he estado mermada, hundida y malviviendo se pudiesen entender", ha reconocido.

Telecinco

Sin embargo, pese a que ha querido enterrar el hacha de guerra con su hija asegurando que no volverá a hablar con ella, ha dejado claro que esto no implica una reconciliación. "No estoy capacitada emocionalmente ni médicamente ni personalmente para dar pasos que se me piden y responder preguntas que se me hacen a diario", ha aclarado.

La pareja de Fidel Albiac ha confesado que ahora solo tiene la esperanza de que algún día "las cosas se pongan en su sitio y cada uno sea consecuente y sea consciente". De esta forma, asegura que ahora necesita tiempo para recuperarse, aunque ha dejado claro que eso no significa que no le importe el dolor de sus hijos. "Si no me hubiese importado el sufrimiento de mis hijos no hubiese llegado al punto que llegue. Todo lo que hice en estos 20 años lo hice pensando en ellos y en su salud emocional. Fue un error para mí", ha indicado dejando claro que ahora solo quiere pensar en ella y en su bienestar.

