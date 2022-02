Que Yoli Claramonte es adicta a los retoques estéticos, o los 'pinchi-pinchi' como ella los llama, no es ninguna novedad: ella misma ya ha confesado haberse puedo bótox o ácido hialurónico en numerosas ocasiones, pero sin duda el que ha sorprendido ha sido Jorge, su novio, que ha decidido ir a una clínica con su chica y hacerse de todo también. ¿Será que las parejas que se pinchan juntas duran más? De momento a ellos les va genial, y ahora con sus caras nuevas están más que felices.

Después de un tiempo en el que no se han hecho ningún retoque, ambos ya empezaban a verse un poco 'feos', o al menos no tan favorecidos, así que los dos han querido poner su piel a punto ahora que llega el buen tiempo y que las mascarillas en exteriores vuelven a dejar de ser obligatorias y pueden lucir belleza por la calle: Jorge ha sido el primero en entrar en consulta para poner bótox en la frente, rellenar ojeras, subir pómulos con hilos tensores, hacerse una marcación mandibular (incluida la barbilla) y rellenar los labios:

Yoli ha confesado que llevaba tiempo no viéndose guapa, y eso al final también mina la moral después de la mala racha que ha pasado, en la que ha estado a punto incluso de caer en una depresión. Además, con dos niñas pequeñas en casa, lo de dormir bien ha pasado a mejor vida y su piel se ha resentido. Ella, por su parte, ha rellenado ojeras, pómulos, también se ha puesto bótox en la frente y se ha rellenado los labios con efecto 'juicy lips': "Parecen de muñequita", ha dicho al verse al espejo.

Ambos han querido dejar claro que les gusta hacerse estos retoques no porque crean que son necesarios, sino porque les ayudan a verse y sentirse mejor con su físico, aunque Yoli sí ha querido destapar uno de los complejos de Jorge: la nariz. ¿Nos sorprenderá él próximamente con una rinoplastia? Todo es posible en casa de 'loveyoli'...

