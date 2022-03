Cuando participó en 'Supervivientes', Rocío Flores confesó que no se había sometido a ningún retoque estético, pero tenía muy claro que estaba deseando hacerlo, sobre todo para cambiar una parte de su cuerpo: su pecho. En mayo de 2020, en una conversación con Ana María Aldón, en Honduras le confesaba: "Yo me voy a operar el pecho. No me gusta... Eso sí que lo voy a hacer sí o sí se ponga quien se ponga por delante. Lo voy a hacer nada más salir". No fue nada más acabar el reality, sino un año y medio después cuando la hija de Antonio David Flores ha pasado por quirófano. Quería una talla más.

"Todo está bien. Está genial. Me he operado el pecho. Tenía muchas ganas de hacerlo. Me han dado el alta y estoy un poco en reposo, un poco dolorida, pero todo ha salido muy bien", confesaba la colaboradora televisiva a sus seguidores.

Desde su operación, el pasado mes de febrero, Rocío Flores acude a sus revisiones rutinarias tras haberse sometido a una mastopexia con prótesis que cuida de la mejor manera gracias a sus sesiones de Indiba . Un tratamiento indoloro que produce la regeneración celular en el pecho debido a una subida de temperatura interna. Al activar la circulación sanguínea nutriendo y revitalizando las células lo que se produce es un extra de hidratación y se consigue un efecto reafirmarte desde la primera sesión.

Todos los retoques estéticos de Rocío Flores

Rocío se ha sometido a varios retoques estéticos de los que presume orgullosa. En noviembre de 2011, la hija de Antonio David Flores viajó a Madrid para trabajar en 'El programa de Ana Rosa' y, en la capital, presumió su nuevo rostro. "Me he quitado un bulto de la nariz, me he rellenado un poco los labios y me he puesto bótox en la frente y como tengo un hueso de nacimiento pues me lo he rellenado", explicaba. Rocío quiere verse bien y está encantada con sus retoques aunque no piensa abusar de ellos.

Al relleno de labios y el bótox en el entrecejo se suman otros tratamientos y retoques que la hija de Rocío Carrasco se ha sometido desde que salió de 'Supervivientes'. Tras su paso por el reality, la joven perdió 20 kilos y está feliz con su nueva figura.

Antes de retocarse la cara, Rocío había compartido con sus seguidores otro de los tratamientos de belleza a los que se somete. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco compartió un vídeo en el que mostraba todo el proceso del tratamiento al que se ha sometido "para reducir, tonificar y moldear" su figura. Se trata de una novedosa maquinaria que reactiva el mecanismo celular a través de un masaje en aquellas zonas 'más rebeldes' que se quieren mejorar. Y cuando decimos que ha mostrado todo el proceso estamos hablando literalmente de TODO el proceso, ya que también hemos podido ver como la especialista masajeaba con fuerza la zona de su trasero.

Cambio radical desde que llegara de Honduras

Tras su participación en 'Supervivientes 2020' , la hija de Rocío Carrasco dejó en Honduras todos sus complejos y, una vez de vuelta a su Málaga, se propuso cuidarse y mimarse para conservar el cambio de imagen con el que regresó del reality tras perder bastante peso, exactamente 16 kilos, y siguió perdiendo hasta los 20.

En su día, la hija de Antonio David Flores ya mostró uno de los retoques que se realizó para mejorar su sonrisa. A través de sus redes sociales, compartió una fotografía en la que se le podía ver muy feliz en el dentista. Al parecer, Rocío Flores decidió comenzar un tratamiento de ortodoncia invisible para corregir su dentadura.

Por otro lado, además de cuidar su alimentación para no sufrir el efecto rebote y hacer ejercicio, Rocío se somete regularmente a tratamientos de estética para mejorar su imagen. En su día, la joven colaboradora se puso en manos de la clínica Bruselas para hacerse una bichectomía. Esta pequeña intervención consiste en eliminar las bolas de Bichat para que nuestra cara luzca más angulosa y estilizada porque se consigue resaltar la línea del pómulo.

La clínica compartió el resultado después de que pasaran tres meses desde la operación y el resultado no pudo ser más espectacular. Los pómulos de Rocío Flores quedaron mucho más marcados y ella se mostró encantada.

A través de sus redes, hemos ido conociendo todos esos retoquitos, también en nariz, las cejas y las pestañas.



La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' cuida mucho su aspecto y, además de los dientes, potencia su mirada con extensiones de pestañas y siempre lleva las cejas muy arregladas gracias a la técnica 'Powder Brows', también conocida como efecto polvo. Se trata de un tratamiento semipermanente de pigmentación con el que se consigue un resultado empolvado, dándoles a la cejas una apariencia de pobladas y naturales. Además, también se arregló el hueso de la nariz que tenía ligeramente pronunciado para obtener un efecto más recto y se inyectó ácido hialurónico en los labios para hidratarlos y darles algo más de volumen.

A todo esto hay que sumar que la hija de Antonio David Flores también se somete regularmente a sesiones de maderoterapia corporal para reducir la celulitis y activar el sistema circulatorio y el sistema linfático.

