El momento que están viviendo Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio no puede ser más bonito: la pareja, por la que muy pocos daban un duro desde que se conocieran en 'Supervivientes 2019', a día de hoy siguen juntos, y no sólo eso: se están construyendo un casoplón nuevo en Valencia para irse a vivir allí (tierra natal de ella), y recientemente anunciaban que se iban a convertir en padres de su primer hijo en común. De momento se desconoce el sexo públicamente (tan sólo lo sabe su entorno más cercano), así que es difícil saber cómo se va a llamar la criatura... pero Violeta ha querido publicar este 17 de febrero los nombres que ella y su pareja han elegido.

Ha sido a través de un emotivo vídeo como Violeta ha querido dar a conocer a sus casi dos millones de seguidores el nombre que recibirá su bebé cuando nazca el próximo julio: si es niño, se llamará Leo -uno de los favoritos entre las celebrities- y, si es niña, Gala. El próximo 5 de marzo, cuando celebren el cumpleaños de Violeta (es el día 3), saldremos de dudas, porque aprovecharán la fiesta para hacer un 'gender reveal'.

El vídeo, de lo más lacrimógeno, muestra cómo Violeta se emociona al escuchar el latido de su bebé por primera vez, cómo el padre de ella se echa a llorar al conocer la noticia, o lo feliz que se ve a Fabio con el test de embarazo positivo en la mano. Y también otro detalle: la incipiente barriga de Violeta estando sólo de 4 meses, algo que aún no había mostrado. Siendo madre primeriza, desde aquí le recomendamos los 20 mejores libros sobre el embarazo, ¡para que nada le pille desprevenida!

Fabio tampoco cabe en sí de gozo. De hecho, inspirado por su próxima paternidad, ha compuesto un tema musical de lo más bachatero bajo su nombre artístico, Fabbio, que se llama 'Que se parezca a ti', donde el influencer da gracias por el regalo más bonito que va a recibir: su primer hijo o hija, y le pide a Dios que se parezca a su chica. ¡Felicidades, pareja!

