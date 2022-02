Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio no pueden estar más felices después de haber confirmado que están esperando su primer hijo juntos. La pareja ha decidido esperar a que pasasen cuatro meses para confirmar la noticia por precaución. Tras confirmarlo, el italiano ha mostrado la canción que le ha compuesto a su chica llamada 'Que se parezca a ti' con la que deja reflejado cómo se ha sentido tras saber que será padre. Un 'single' cuyo videoclip está compuesto por bonitas grabaciones de ellos dos juntos.

Por su parte, Violeta ha querido sincerarse con sus seguidores desvelando más detalles acerca de su estado, ¿sabe ya el sexo del bebé? La 'influencer' ha reconocido que, aunque hay algunas personas que ya lo han descubierto, ella ha preferido no saberlo todavía y ha explicado los motivos. "Solo saben el sexo del bebé mi hermana, mi suegra, mi madre, el papá y mi representante, esas 5 personas. Imaginarios las 24 horas que le llevo dando a Fabio, y es que ahora lo entenderéis", ha comenzado explicando.

"Mi cumpleaños es el día 3 de marzo, pero hago la celebración el día 5, y este es el motivo e que este año me haga especial ilusión celebrar mi cumpleaños. Ese mismo día habrá doble celebración, 28 cumpleaños + Gender reveal. Así que ese día, tanto yo, como el resto de mis familiares y amigos nos enteraremos del sexo de mi bebé. Mientras tanto seguiré mordiéndome las uñas", ha indicado confesando que está deseando que llegue este día para conocer el sexo del bebé, momento en el que tal vez también se anime a contárselo a sus seguidores.

Mientras tanto, la joven ha estado disfrutando al máximo de unas increíbles vacaciones en Maldivas, aunque ha reconocido que ha echado mucho de menos a su mascota, por lo que estaba deseando regresar a casa para estar con ella. En cuanto a su embarazo, ha explicado que los primeros meses han sido duros para ella por tener muchas nauseas y vómitos, aunque parece que ya se encuentra mucho mejor.

Carla Barber y Violeta Mangriñán descubren a la vez su embarazo

Tanto la ex pareja de Diego Matamoros como Violeta están viviendo uno de sus mejores momentos personales, una felicidad que se ha visto aumentada al saber que ambas se han quedado embarazadas prácticamente a la vez, y es que entre ellas existe una gran amistad que esperan que también tengan sus respectivos hijos.

La novia de Fabio ha sido la encargada de desvelar en sus redes sociales cómo se comunicaron la noticia. "Entré en la consulta y le dije que iba a ser tía, obviamente grabé su cara que fue buenísima", ha comenzado explicando. Lo que ella no se imaginaba era lo que sucedería a continuación. "Cuando escondí el móvil en el bolso ella sacó el suyo y me dijo: tú también".

Sin duda, una divertida anécdota con la que ambas descubrieron que se habían quedado embarazadas prácticamente a la vez y es que mientras que Violeta está embarazada de cuatro meses, Carla Barber ya se encuentra de siete, por lo que sus hijos no se llevarán mucha diferencia. "No me olvidaré nunca de ese día", ha reconocido la 'influencer'.

