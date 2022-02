Rocío Carrasco ya no se calla. Después de hacer tendencia en redes sociales la frase "mamá no se calla", la hija de Rocío Jurado ha hecho honor a esta frase y ha comenzado a contar lo que opina sobre su "familia mediática" sin ningún tipo de censura tras la emisión del especial 'Licencia para hablar'. Unas opiniones de las que no se ha librado tampoco el que fuera viudo de su madre, José Ortega Cano.



Aunque la relación entre ambos parecía que era cordial mientras su madre vivía, la hija de La más grande no ha dudado en romper ese espejismo y hablar sin tapujos de lo que vivió asegurando que "hubiese estado mejor" si el torero no se hubiese cruzado en la vida de la cantante dejando un gran titular: "Borraría a Ortega Cano de la vida de mi madre". Una sentencia de la que no dudaba en ningún momento. "Pero no por nada, es mi vivencia, es mi opinión", matizaba segundos más tarde.

Telecinco

No obstante, no tenía reparo en continuar su explicación asegurando que esto no tiene nada que ver con sus hermanos: "Con esto no quiero hacer de menos a nadie, ni que nadie diga 'entonces los niños no hubieran estado', no", aclaraba. Unas declaraciones a las que añadía un paso más tras la pregunta de Carlota Corredera: "Tú le borrarías, ¿y tu madre?". Una dura pregunta a la que Rocío Carrasco dudaba si contestar ya que "no me atrevo a hablar en nombre de ella" aunque más tarde añadía que "tú me preguntas tu opinión y yo te diría que sí".



Rocío ha explicado, además, sin reparo alguno qué siente que Amador y Gloria Mohedano no forman parte de su familia, sino que más bien les ve como "una manada de alimañas" que se han movido toda la vida por interés y jamás la han querido realmente: "Ellos no me querían, me cuidaban para ganarse el favor de mi madre".



