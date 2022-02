Rocío Carrasco ha destapado los documentos secretos que ha encontrado de su madre en el especial 'Los papeles de la Rota'. Un momento que ha aprovechado para destapar cómo gran parte de su familia sabían todo lo que le estaba sucediendo con Antonio David Flores. En estos papeles se puede leer la declaración que realizó Ortega Cano ante el Tribunal Eclesiástico asegurando que había visto comportamientos del ex Guardia Civil que no le habían gustado.

Además, en estos documentos también se puede leer cómo Rocío Jurado aseguraba que más miembros de su familia como Gloria Mohedano y su marido habían presenciado también algunos malos comportamientos de Antonio David Flores con su hija, algo que ahora ellos niegan. Rocío Carrasco ha aprovechado que estos papeles han salido a la luz para lanzar un mensaje a todos ellos.

Telecinco

"Para mí no existe ninguno de ellos, no quiero que formen parte de mi vida y como he decidido eso intento que no me duela", ha indicado dejando claro que no existe ninguna posibilidad de que se reconcilie con ninguno de ellos. La hija de Rocío Jurado ha reconocido que una de las cosas que más le molestan es que ella nunca les ha hecho nada para que le traten así. "¿Sabes lo más injusto? Que ellos tienen esa actitud conmigo sin yo haberles hecho nada, nunca les he ocasionado daño ni a Gloria, ni a Ortega, nada, jamás les he hecho un mal".

La madre de Rocío Flores ha confesado que lo que más le duele es pensar en qué estaría pensando su madre. "Yo conozco a cada uno de ellos, sé cómo son. Si es cierto que hay cosas que me sobrepasaron en su momento, no por mí sino cuando pensaba en mi madre. De repente pensaba en mi madre viendo por un agujerito a Ortega Cano casándose y 'el ser' en su boda... El dolor que me causaba era por pensar en ella".

Gtres

Sin embargo, ha dejado claro que ella siente que Rocío Jurado sabía lo que ocurriría. "Ella no era tonta. Luego pienso y voy analizando cosas que yo he hablado con mi madre en determinadas situaciones, ella sabía lo que tenía en casa y quién era cada uno", ha indicado dejando claro que está segura que ahora estaría de su lado.

De esta forma, ha desvelado que ella tiene a su familia real, con la que sigue manteniendo el contacto, y la otra a la que ha denominado "una manada" y en la que se incluyen Ortega Cano, Amador Mohedano, Gloria Mohedano y Rosa Benito. "No son familia", ha sentenciado.

