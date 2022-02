Rocío Carrasco se ha mostrado muy tajante con todos los miembros de su familia más mediática durante la emisión de 'Montealto: Regreso a la casa'. La hija de Rocío Jurado ha dejado claro que no piensa reconciliarse ni con Rosa Benito, Ortega Cano Amador y Gloria Mohedano. Durante la entrega del especial 'Los papeles de Rota', la madre de Rocío Flores ha mostrado cómoel ex torero miente cuando dice que no sabía nada de la mala relación que tenía con Antonio David Flores.

Un momento que ha aprovechado para responder a Ortega Cano después de que él asegurase que Rocío Carrasco le echó de la casa familiar. Unas declaraciones donde también confesó que de joven era "una niña que se portaba irregularmente". Una acusación a la que ahora ella ha respondido de forma contundente dejando a todo el plató en silencio.

Telecinco

"Yo nunca he tenido un comportamiento ni ilegal ni delictivo. Puede que irregular algo haya hecho en mi vida como irme de mi casa a los 18 años", ha indicado. Tras esto, ha querido entrar en más detalles dejando claro a qué se refiere y dando un gran 'zasca' a Ortega Cano. "Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches…". Unas declaraciones con las que ha recordado uno de los momentos más duros de la vida del diestro después de que fuese condenado a dos años y medio de prisión por homicidio imprudente y conducción temeraria.

Sin duda, unas palabras que han dejado completamente sorprendidos a los colaboradores, aunque ella no ha dudado en seguir cargando contra Ortega Cano. "Ya quisiera Ortega Cano que mi comportamiento irregular lo hubiera tenido mucha gente de su casa", ha zanjado.

