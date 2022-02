El programa especial de Montealto sigue abriendo estancias de la que fuera la casa de Rocío Jurado. Después de haber descubierto algunos de los lugares más íntimos como la cocina, el dormitorio principal o el que fuera la habitación de Rocío Carrasco, en esta nueva edición tocaba el despacho. Un lugar en el que se encontraba habitualmente una de la amistades más estrechas de la cantante: "Juan de la Rosa era su hijo, su hermano, su marido... era su todo". Así ha definido Rocío Carrasco al que fuer el hombre de confianza de su madre durante toda su vida y que ejerció de tío para la hija de La más grande.

En el despacho, Rocío Carrasco ha hablado de la relación tan especial que había entre ellos: "discutían mucho pero era muy cómico. Cuando conocías a Juan tenía un gran sentido del humor y lo transmitía", explicaba la hija de Jurado, quien veía con una sonrisa fragmentos de vídeos caseros en los que se veía cómo Juan disfrutaba con una pequeña Rocío Carrasco con la voz de fondo de Rocío Jurado: "a mi siempre me decía 'a mi no me digas eso que te he criado de mis pechos'".

Telecinco

Tras recordarle, y para sorpresa de Rocío Carrasco, Jorge Javier Vázquez le enseñó un paquete que había llegado por mensajería a la productora proveniente de la familia de Juan de la Rosa. "Cuando recogieron sus cosas tras su muerte, encontraron esto que consideraron que tendrías que tener tú", explicaba el presentador mientras le contaban por el pinganillo qué había en el paquete: "Te vas a emocionar", adelantaba.

Se trataba de una caja en la que había decenas de fotografías familiares en las que aparecía Rocío Carrasco de pequeña con su 'tío'. "¿Y esto es para mi?", preguntaba emocionada mientras sacaba y mostraba algunas de las fotografías.

Telecinco

Y es que los sobrinos de Juan de la Rosa, quienes habían enviado la caja, habían encontrado decenas de fotografías de la familia Jurado. Además, habían añadido un álbum de fotos de la juventud de Juan de la Rosa. "Esto me lo llevo", sentenciaba con una amplia sonrisa agradeciendo su regalo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io