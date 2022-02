Rocío Carrasco ha decidido hace públicos los 48 documentos que encontró de su madre en el especial 'Los papeles de la Rota'. Tras mostrar la mala relación que existía entre Rocío Jurado y Antonio David Flores, la hija de la cantante ha querido destapar cuáles han sido para ella las 'grandes mentiras' que ha dicho su familia. Durante la emisión de su 'docuserie', la madre de Rocío Flores realizó unas duras declaraciones sobre el ex Guardia Civil y dejó claro que todos eran conscientes de lo que le estaba ocurriendo, algo que parte de su familia ha negado.

Uno de los que se ha mostrado más tajante con ella ha sido José Ortega Cano, que ha asegurado que nunca supo lo que había vivido Rocío Carrasco con Antonio David Flores. De hecho, a pesar de que en el pasado ambos protagonizaron grandes enfrentamientos televisivos, ahora mantienen una buena relación. Ahora, la hija de Rocío Jurado ha mostrado la declaración que el ex torero hizo ante el Tribunal Eclesiástico, donde queda reflejado cómo sí que era consciente de lo que estaba sucediendo.

Telecinco

"A ninguno nos gustó aquella relación", se puede leer en la declaración que realizó Ortega Cano ante el Tribunal. En ese momento, según los papeles presentados por Rocío Carrasco, el ex torero deja ver que cuando la entonces pareja volvió al domicilio de Argentona él comenzó a detectar una actitud en Antonio David que no le gustaba nada. "Empieza a dejar ver su envanecimiento y su soberbia. Tuvo un desplante muy soberbio con Rocío, mi mujer, delante mía", indica en ese momento.

Telecinco

Además, según explica en este documento, el ex torero ha asegurado que en ese momento Antonio David le dijo: "Vosotros no conocéis mi otro". Sin dudas unas declaraciones que contrasta con con lo que dice actualmente, y es que en las declaraciones que ha recogido el programa se puede ver cómo ahora asegura que Antonio David nunca tuvo un mal comportamiento delante suya.

Telecinco

De esta forma, a pesar de que ahora su testimonio sea muy diferente, en aquel momento se puede ver cómo pensaba que el padre de Rocío Flores lo único que quería era poder darse a conocer. "El matrimonio que Antonio David había contraído tenía más valor hacia fuera, hacia el lucimiento social. Lo que pretendía era montar el escándalo y vivir del escándalo. David ha hecho fortuna por este camino, y lo sigue haciendo: ha encontrado una mina en este pleito", aseguraba en esos momentos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io