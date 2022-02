Rocío Carrasco ha decidido acudir a 'El Programa de Ana Rosa' para responder a las últimas declaraciones que ha realizado su familia sobre ella. De esta forma, la hija de Rocío Jurado ha optado por acudir directamente al lugar de trabajo de Rocío Flores para explicarles a los compañeros de su hija cómo se siente después de escucharle cargar contra ella y Fidel Albiac para defender a Gloria Camila en ese mismo plató. Además, se ha encontrado cara a cara con Joaquín Prat, que ha sido una de las personas que más crítica se ha mostrado con ella en toda esta guerra familiar.

El presentador ya dejó claro que no le parecía bien la actitud que estaba teniendo Rocío Carrasco en 'Montealto: Regreso a la casa', aconsejándole que mostrase una mayor "displicencia". Ahora, ha decidido entrevistar a la hija de Rocío Jurado recibiéndola con un 'look conciliador'. La madre de Rocío Flores ha reaparecido asegurando que este viernes tiene pensado mostrar qué pensaba su madre de Antonio David.

Telecinco

Rocío Carrasco ha confesado que en la siguiente entrega de 'Moltealt0' por fin se desvelarán algunos de los documentos que encontró entre las pertenencia de su madre. "Apareció un baúl que ponía 'niña' y me he encontrado una carpeta con 48 documentos donde ella narra en primera persona lo que ha sufrido con 'el ser'", ha indicado haciendo referencia a Antonio David Flores.

La madre de Rocío Flores ha confesado que ella solía contar a su madre todo lo que le había ocurrido con su ex pareja en la cocina y ahora se ha sorprendido al descubrir que la cantante escribió todas sus vivencias en una serie de documentos. "Narra en primera persona lo que ha sufrido con 'el ser' y narra la vivencia de una forma muy fuerte", ha indicado.

Telecinco

De esta forma, este viernes ha asegurado que "Rocío Jurado hablará" a través de estos documentos para contar cómo vivió ella la relación de su hija con Antonio David Flores. Unas declaraciones que se podrán ver a través de un proyecto audiovisual que ya están preparando.

