Marta López Álamo no pasa actualmente por su mejor momento. La novia de Kiko Matamoros demostró hace unos días en redes sociales estar sobrepasada por las críticas que recibe a diario en su perfil de Instagram a causa de su cuerpo. "Creo que no hago daño a nadie ni merezco que nadie me insulto bajo ningún concepto", aseguraba la joven mientras rompía a llorar en un directo de las redes sociales donde visibilizaba el acoso al que se ha sometido. Un acoso sobre el que Kiko Matamoros ha asegurado que su hermano Coto ha sido partícipe.

Arropada por su pareja, Marta ha querido dejar atrás este mal momento para celebrar una fecha muy especial, su 25 cumpleaños. Y para recordar esta fecha ha querido tirar la casa por la ventana y organizar una fiesta al más puro estilo James Bond, generando un universo '007'. Así, de la mano de Manuel Zamorano, se ha transformado este viernes en un chica Bond con un estiloso vestido negro inspirado en las películas. "Nunca había organizado una fiesta de cumple, pero eran 25 y lo merecía", ha escrito la anfitriona.

Instagram

En la fiesta, la novia de Kiko Matamoros ha estado acompañada no solo por su chico sino también por sus amigos como Diego Matamoros, Rafa Mora y Alejandra Rubio, quienes no han dudado en compartir a través de redes sociales varias imágenes en las que podemos ver todos los detalles de la fiesta. Así hemos conocido que las bengalas se encendieron durante el 'cumpleaños feliz' y que el teatro donde se celebró aprovechó el telón para proyectar un 'Feliz cumpleaños Marta' en tamaño gigante.

Y en medio del lujo que rodea el mundo del agente secreto, lo más sorprendente fue el cátering, y es que Marta demostró su sencillez dando a todos hamburguesas y patatas de una conocida franquicia de comida rápida. Un gesto con el que todos disfrutaron pues, por mucho lujo al que tengan acceso, son fanáticos de este tipo de comida.

Una fiesta que sin duda le ha servido a Marta para desconectar del mal trago que pasó estos días y verse arropada por todos los que la quieren. "Fueron tantas las personas con las que me reencontré, que vinieron por mí, para mimarme y quererme, para pasarlo bien💔🥰😍 algunos no pudieron estar pero no significa que no estén en mi 💖 porque sois los mejores amigos, familia y seres queridos que se puede tener. Agradecida por teneros a todos y cada uno de vosotros", escribía.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io