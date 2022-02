Marta López no vive en su mejor momento. En los últimos días, la novia de Kiko Matamoros ha denunciado un cruel ataque a través de sus redes sociales que la hizo romper a llorar en una story en su perfil de Instagram e, incluso, pensar en cerrar sus perfiles. "Para mi esto es un trabajo, si no, ya me he habría ido de Instagram". Una situación que no ha gustado nada a su pareja quien ha revelado quién se encuentra detrás de este acoso, pues es alguien muy cercano al que Kiko hace años que no ve, tal y como ha asegurado en unas declaraciones en 'Sálvame Lemon Tea' donde también trabaja de colaborador.

El colaborador, bajo el apoyo de todo el programa a su novia, ha desvelado que sabe quién es asegurando que se trata de un "familiar mío" del que hacía años que no sabía absolutamente nada: "A ver si nos vemos algún día y que sea pronto", aseguraba con intención de pocos amigos a cámara. Acto seguido señaló nada menos que a su hermano, Coto Matamoros, a quien acusa de estar detrás de los ataques continuados a su novia en los que critica el cuerpo de la influencer.

"Llevo sin verlo desde la última vez que vino a hacer aquí el ‘Deluxe’. Hace muchos años", ha revelado Kiko confesando que no solo Marta ha sido el blanco de su acoso, sino que también lo hizo con Makoke. Una revelación que ha hecho que Kiko se dirigiera a Coto en estos términos: "Eres un perdedor sucio y cobarde". "Él lleva mucho tiempo con lo mismo. Es frecuente. Con Makoke tenía otro tipo de descalificaciones", explicaba.

No obstante, el colaborador ha querido enviar un mensaje a Marta, que cuenta con más de 200.000 seguidores que apoyan el contenido que sube cada día a las redes sociales. "Al final el hecho de recibir descalificaciones, más o menos lo sobrellevas, ¿no? Pero yo creo que tiene que pensar que son más positivos, infinitamente más, los comentarios que le dan su apoyo y la quieren, que los negativos", ha asegurado desde el plató a su novia. La presentadora del 'Lemon Tea', Terelu, ha aprovechado para pedirle un consejo a Marta López con el que poder sobrellevar esta situación. "Yo el consejo que le he dado es que tiene que ser psicológicamente fuerte y no hacer caso de estas cosas", ha zanjado.

