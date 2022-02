El último episodio de 'Montealto' ha sido todo un varapalo para José Ortega Cano. Rocío Carrasco se mostró tajante en su opinión sobre el que fuera marido de su madre. Llegando a decir que ella borraría al torero de la vida de su madre, Rocío Jurado y se atrevió a añadir que la artista también lo haría. Unas duras palabras que han caído como un jarro de agua fría para toda la familia y para su actual mujer. Por eso esta tarde,

Ana María Aldón ha reaccionado en 'Viva la vida' a estas duras declaraciones de la hija de 'La Más Grande' de su marido.

La colaboradora de televisión ha dicho que no pudo ver el programa porque tenía un compromiso en Valencia, pero tras ver algunas de las declaraciones de Rocío Carrasco ha confesado que lo que más le molestó a ella es que haya hablado de su error del pasado y por el que ya cumplió.

Si la semana pasada, Ana María mostró una lanza a favor de Rocío, desmarcándose de la familia de su marido, ahora se muestra al lado de Ortega para defenderle. Ella asegura que no vio el programa de la noche del viernes y que desconocía todo lo que dijo: "Hasta la primera hora, por la forma en que me habló, sé que él sí lo vio. Notaba tristeza", dijo sobre la reacción de su marido a las duras palabras de Carrasco.



Telecinco.es

Califica las palabras de Rocío como "horrorosas" y "lo que más me ha impactado es que mi marido está juzgado y cumplió lo que tenía que cumplir. He sufrido esa etapa a su lado y me duele especialmente. He sufrido y no entiendo que nadie tenga que recordárselo o utilice esa etapa para hacer mas daño. Si tienes algo que decir o que mostrar, dilo, pero se está refiriendo a otra etapa que no tiene que ver con lo que estás contando según mi punto de mi vista".

"¿Es comparable? No se puede comparar lo que le ocurrió a mi marido, hace bastante años, con haber dicho que su comportamiento era irregular. Serían cosas de la adolescencia, algo normal... como hemos sido todas", ha explicado la diseñador.

"He hablado con mi marido antes de venir y tengo un mensaje de él, una respuesta más bien. Una reflexión del pasado", añade. Respecto a lo de que si la Jurado hubiese borrado a Ortega de su vida, Ana María responde: "Lo hubiera hecho si hubiera querido" y añade que esas palabras son muy dañinas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io