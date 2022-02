Rocío Carrasco ha utilizado el último programa de 'Montealto' para hablar sin tapujos de su familia política más mediática, dejando claro lo que opina de los hermanos de su madre, Gloria y Amador Mohedano. Sin miedo a hablar de ellos, la joven ha sido contundente: "Para mí no existe ninguno de ellos, no quiero que formen parte de mi vida y como he decidido eso intento que no me duela", aseguraba en el programa de Jorge Javier.



La hija de Rocío Jurado ha reconocido que una de las cosas que más le molestan es que ella nunca les ha hecho nada para que le traten así. "¿Sabes lo más injusto? Que ellos tienen esa actitud conmigo sin yo haberles hecho nada, nunca les he ocasionado daño ni a Gloria, ni a Ortega, nada, jamás les he hecho un mal". Declaraciones que han sido compartidas por un miembro de la familia que se ha posicionado a favor de la hija de la cantante de forma inesperada: Micho, la novia de José Fernando, hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado.

"Gracias a ella he confirmado y comprendido muchas cosas", escribía la pareja de José Fernando Ortega junto a un fragmento del programa en el que se puede ver a Rocío esperando a algunas de sus familiares. Una frase que ha sumado dudas a sus seguidores que, inmediatamente, han preguntado qué cosas han sido las que han comprendido: "vivencias con ciertas personas", matizaba. Un apoyo muy inesperado que parece que refuerza las declaraciones de Rocío Carrasco y que la actitud sigue siendo la misma.



Unas publicaciones que compartía a través de stories donde también compartía un mensaje que muchos han señalado con un doble sentido: "No es egoísmo amarse a uno mismo, cuidarse a sí mismo, y hacer de tu felicidad una prioridad. Es necesario", ha añadido.

