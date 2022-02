Emma García puede presumir de ser una de las presentadoras más veteranas de Mediaset España. El pasado 20 de febrero se cumplían dos décadas desde que Emma se puso al frente de una cámara de la cadena privera por primera vez y sus compañeros de 'Viva la vida' lo han celebrado repasando su trayectoria profesional y con una divertida sorpresa. En pleno directo, la presentadora daba paso a María Verdoy, pensando que la reportera tenía una noticia de última hora. La tenía, sí, pero a Emma jamás se le hubiera pasado por la cabeza cuál era.

"Este 20 de febrero, en el paseo de la fama de Mediaset (donde están las fotos de todos los presentadores de la cadena), todas las fotos son de Emma García. Porque nuestra presentadora cumple 20 años de trayectoria en esta cadena. Emma queremos decirte que te queremos muchísimo", explicaba Verdoy, mientras la presentadora hacía un gran esfuerzo por contener las lágrimas.

Tras hacer un repaso de sus primeros trabajos en la cadena hasta la actualidad. Emma solo pudo decir: "Me la habéis colado. Me habéis pillado fuera de juego. Cómo pasa el tiempo. Gracias por darme la oportunidad de seguir aprendiendo".

Los colaboradores se sumaban a las felicitaciones y analizaban las imágenes de la presentadora. "Salvo el flequillo estás igual, algún día contarás el secreto", comentaba Kiko Matamoros. "No, no estoy igual pero menos mal que descubrí el flequillo porque sinceramente me favorece bastante más", le contestaba la presentadora.

"Soy realista. Vine con 28 años y voy a cumplir 49. He aprendido a llevar las cosas con humor y no dejar de aprender de todo el mundo", añadía.

Pero entre tanto halago, la presentadora también escuchó algún reproche. "Los que tenemos la suerte de conocerla podemos decir que ha cambiado de la noche al día. Este sentido del humor, antes no lo tenía", decía Diego Arrabal. Emma, entre risas, le dejaba claro el motivo: "¡Cómo iba a tener sentido del humor contigo si eras un tocapelotas! Y a continuación reconocía: "Era más introvertida, tímida. He tenido la gran suerte de no parar y de ir enlacezando un programa con otro, algunos con éxito y otros con fracaso".



Emma García se ha mojado cuando los colaboradores le han preguntado por su programa favorito. "A 'Viva la vida' llegué en un momento personal y profesional maravilloso y eso se nota. 'A tu lado' fue muy importante. Fueron 5 años y medio a diario y no me daba tiempo a pensa, me pasaron tantas cosas, como dar a luz. Y en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' disfruté mucho. Estuve 10 años presentando en unas escaleras y era muy divertido, como si estuviera en la calle. Y luego los momentos surrealistas, que he vivido muchos", ha repasado la presentadora.

