No hay día que 'Secret Story' no nos sorprenda, ya sea por los momentos lacrimógenos de los concursantes (como del Rafa contando su vida, el de Brenda rememorando sus peores momentos o la pelea que ha protagonizado Nissy en la casa) o por los momentazos graciosos que nos regalan, y sin duda el de Alatzne nos ha dejado completamente patidifusos, porque ha explicado en el Cubo la relación que tiene con una de las caras más conocidas de Mediaset, y con la que todos estamos familiarizados: Emma García.

La presentadora y la concursante tienen un pasado en común que seguramente incluso la propia Emma desconocía, pero que ahora, unos 20 años después, ha salido a la luz: según ha contado Alatzne, su tía trabajaba con la abuela de Emma, y como la presentadora tenía tanta ropa regalada cuando trabajaba en 'A tu lado' y ya no sabía qué hacer con ella, acababa en manos de Alatzne, que casualmente tenía la misma talla que ella, y casi la misma edad: ahora una tiene 44 y la otra 48.

Además, la joven ha confesado que las dos son de Gipuzkoa, y que además de compartir provincia de nacimiento, eran casi vecinas de pueblo, porque vivían a escasos 15 kilómetros la una de la otra. ¡Cuántas coincidencias!

No sabemos si Emma sabría dónde acababa la ropa que se ponía en los programas y que luego no volvía a ver nunca más, pero a Alatzne le hacía la ilusión más grande, y es que además de ser prendas de marcas buenas y famosas, y todas de súper tendencia por aquel entonces, ella se sentía la más diva llevando la ropa que pocos días antes había sacado la García en la tele. ¡Qué privilegio!

