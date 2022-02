Bertín Osborne y las secuelas del covid View this post on Instagram A post shared by Bertín Osborne (@bertinosborne) El cantante ha aplazado sus conciertos y apariciones públicas. "Me encuentro extremadamente cansado, agotado. Según mi médico, son las secuelas lógicas o, por lo menos, normales, de un Covid como el que yo he pasado. Las próximas dos semanas, he decidido parar porque no me encuentro bien. No tengo nada grave pero no me encuentro nada bien", ha asegurado Bertín Osborne.

Amelia le gasta una broma a su excuñado View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) La hija de José Bono tiene mucho peligro con un móvil en la mano y si no que se lo pregunten a su excuñado, Aitor Gómez. Tras grabarle y subirle este vídeo ha comentado: "Jajajajajajajaja lloroooo. Este se pensaba que se iba a ir de rositas".

Cristina Rodríguez, así comienza el día View this post on Instagram A post shared by ☆☆☆☆☆Cristina Rodriguez®☆☆☆☆☆ (@lavidaencris) Desnuda y con un selfie en el espejo, así comienza el día la estilista Cristina Rodríguez. "Sin complejos" escribe en los hashtag. ¿Complejos? ¡Tiene un cuerpazo!

Belén, Anna y la 'foto prohibida' View this post on Instagram A post shared by Belén Cuesta (@belen_cue) Anna Castillo compartía esta foto en sus redes y poco después Instagram la eliminaba y la actriz escribía en sus historias: "Me encantaría saber por qué". Su 'partner in crime' en la foto n ha dudado en subirla en su muro y la ha titulado como: "La foto prohibida".

Lidia Torrent y su foto más sexy View this post on Instagram A post shared by Lidia Torrent Anca (@lidiatorrentanca) Un buen baño, unas vistas privilegiadas... Así se relaja la presentadora antes de presentar la 'Última Hora de Secret Story'.

Sofía Cristo y su propia felicitación a su madre View this post on Instagram A post shared by S O F I A 🦄 C R I S T O (@sofiacristo_cristo) Bárbara Rey cumple 72 años este 2 de febrero y su hija, Sofía Crsito, ha abierto el baúl de los recuerdo para recuperar unas entrañables fotos de su su madre. "Hoy cumple años la mujer más importante y que más quiero de mi vida. Te admiro, eres mi referente y si algo he aprendido de ti, es que en esta vida no hay nada que pueda con el ser humano, eres imparable, fuerte y tu luz puede con todo ", ha comentado junto a las imágenes.

Alejandro Sanz y su foto de "antes de ayer" con Shakira View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) 45 añitos ha cumplido la cantante Shakira y sus amigos y compañeros de profesión no han dudado en felicitarla públicamente. Alejandro Sanz ha hecho un viaje el tiempo y ha rescatado esta foto de "antes de ayer" (¿o querría decir de 2005?) para desearle un feliz cumpleaños.

Dafne Fernández, con el color "recién hecho" View this post on Instagram A post shared by Dafne Fernández (@dafnefernandez) La actriz ha pasado por 'chapa y pintura' en su centro de belleza favorito y ha presumido de pelazo en una terraza madrileña. "Hora del vermut. Con el color recién hecho en Salón Cheska y joyitas de Marea, mis preferidas".

