La productora de Ana Rosa Quintana ha recibido un gran reconocimiento con un nuevo galardón

Los momentos que marcan la vida de Ana Rosa

La vida le dio a Ana Rosa Quintana un nuevo revés el pasado otoño, cuando le diagnosticaron un cáncer de mama por el que ha tenido que ausentarse de su programa para poder hacer frente a su curación. Las buenas noticias llegaban sólo unos meses después, cuando contaba a todos que se estaba recuperando, y ahora la presentadora tiene un nuevo motivo para sonreír, porque su gran proyecto profesional, su productora -Unicorn Content- ha recibido un galardón que no se esperaba.

Ana Rosa es muy profesional y muy trabajadora y, junto a su equipo, ha conseguido que su productora se alce como una de las principales del sector, algo que los Premios Comunidad de Madrid del diario La Razón han querido recompensar en su categoría 'Premio a la mejor productora audiovisual'. Ana Rosa, sin embargo, por su situación, no podía encargarse de recoger el premio personalmente, algo que hacía sin problema alguno su compañera Xelo Montesinos, que se acordaba de ella con mucho cariño en su discurso: "Sólo puedo decir de mi empresa, de mis compañeros, que son un equipo humano fantástico, pero fundamentalmente quiero dedicar este premio a otra compañera mía, socia, amiga, hermana... que lo es todo y que aquí no puede estar, pero que es el alma de esta productora: Ana Rosa Quintana", apuntaba entre aplausos.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Xelo ha sido un apoyo fundamental para Ana Rosa porque, además de compañera de trabajo, es, como ella misma decía en el discurso, su "socia, amiga y hermana", y fue la persona que estuvo a su lado, cogiéndole del brazo, en todo momento el día en el que anunció en televisión que padecía cáncer de mama y que esa era la razón por la que debía marcharse un tiempo.

Ana Rosa Quintana y su amiga y compañera Xelo Montesinos saliendo de Mediaset el día que anunció que padecía cáncer de mama Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin duda, Ana Rosa debe de estar henchida de orgullo con este premio por su trabajo y el que desempeñan todos sus empleados, aunque lo que más desea es volver, tal y como dijo hace sólo unos días públicamente: lo que más rabia le da es perderse estar 'en el meollo' de la actualidad con todo lo que está ocurriendo. De momento, y con su buen pronóstico, toca esperar, pero seguro que esa espera no es larga. ¡Ánimo!

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Premio Comunidad de Madrid de @larazon_es a la mejor productora audiovisual para el trabajo y el equipo de @unicorntves. 🙌🏻🦄 pic.twitter.com/PEdAoxB1Nj — Víctor García Martín (@victorgarmar) February 22, 2022

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io