Las buenas noticias llegan y no podemos estar más contentos. Ana Rosa Quintana ha reaparecido en sus redes sociales, en concreto por Instagram, para comentar cómo se encuentra en la recta final de su tratamiento contra el cáncer de mama. En la mañana del 2 de noviembre, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' arrancaba el espacio de una manera muy diferente: "Hoy quiero explicar que me han detectado un carcinoma en una mama (...) "Me vais a permitir que, por una vez en la vida, me dedique a mí y a mi familia", explicaba la presentadora.

Tras varios meses ausente de las cámaras y centrándose en recuperarse, Ana Rosa Quintana reaparecía en sus redes dando muy buenas noticias. "Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que como estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio", empieza contando la presentadora.

Instagram

"Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", terminaba.

Muchos han reaccionado a esta última publicación alegrándose muchísimo por ella. Anónimos y famosos, entre ellos comentarios de mucho cariño de su compañeros Joaquín Prat, Ainhoa Arteta o Paula Echevarría. Esa es la actitud, una actitud positiva contra una larga enfermedad es la mejor opción que puede escoger la presentadora. Estamos deseando volverla a ver delante de las cámaras conduciendo su programa. ¡Que ya se le echa bastante de menos!

