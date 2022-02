Lucía Sánchez confirmaba hace tan solo unos días que había decidido poner punto y final a su relación con Isaac Torres. Ahora, la 'influencer' ha querido explicar a sus seguidores de 'Mtmad' cuál ha sido el verdadero motivo de su ruptura. "No lo pensaba contar pero no voy a permitir que esta persona diga que yo era una loca de celos", ha comenzado explicando visiblemente indignada, asegurando que su ex pareja no ha dejado de hablar mal de ella desde que decidieron tomar caminos por separado.

"Hemos roto porque a mí la cabeza ya se me caía al suelo de cuernos", ha indicado. La joven ha confesado que el detonante de todo se produjo después de que ella...¡le pillase en su cama con otra chica! Al parecer, ambos habían tenido una pelea después de que Isaac coincidiese con Bela en un bolo. "Me dijo que ella lo tenía en un pueblo que estaba mucho más lejos y luego me enteré que estaban puerta con puerta", ha indicado. Una situación que provocó que terminasen enfrentados, y es que ella no olvida que en 'La Última Tentación' él le fue infiel con Bela.

Mtmad

A pesar de que parecía que todo estaba solucionado, Lucía ha confesado que seguía notándole muy raro por lo que decidió marcharse a casa de una amiga para pasar la noche separados y que él reflexionase sobre lo que le estaba sucediendo. "Le dije que por la mañana regresaría y cuando entré me lo encontré desnudo con otra chica tan campante en mi cama", ha desvelado. Una situación que ha terminado superándole y que ha hecho que ya no quiera saber nada más sobre él.

Ahora, reconoce que, aunque todavía no se encuentra del todo bien, se siente liberada. "Estoy más relajada y mejor conmigo misma, lo que me hace ver que no me hacía feliz", ha reconocido. Sin embargo, ha indicado que no piensa tolerar que Isaac hable mal de ella. "Este señor yo creo que solo quería una criada y una sumisa y yo no lo soy. Que se busque otra que aguante las mierdas que hace porque no quiero a alguien tan tóxico a mi lado", ha recalcado dejando claro que sus celos siempre estuvieron bien fundamentados.

"No me va a dejar de loca porque no me da la gana. Cuando está muy bien es el mejor y cuando está muy mal es el peor. Controlaba bastante mi carácter y él también era celoso", ha zanjado reconociendo que solo quiere olvidar toda esta situación para poder recomponerse. Además, ha dejado claro que ya no piensa perdonar más este tipo de deslealtades, y es que con Manuel también le pasó algo parecido.

