Cristina Pedroche ha recibido una excelente noticia laboral. La colaboradora de 'Zapeando' ha conseguido convertirse en uno de los rostros más destacados de 'Atresmedia'. El éxito que consigue año tras año presentando las Campanadas, donde ha logrado batir todos los récords de audiencia, junto a su carisma como colaboradora han hecho que decidan renovar su contrato para una larga duración. Sin duda, una gran noticia para ella, que está feliz de poder formar parte de este grupo.

La presentadora lleva ligada a Atresmedia desde 2010, momento en el que comenzó a trabajar en 'Sé lo que hicisteis'. Desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos en programas tanto de 'Antena3' como de 'La Sexta'. Ahora, se espera que continúe con su trabajo en 'Zapeando'. Ademas, aunque a ella no le gusta asegurarlo con tanta antelación, es posible que vuelvan a ofrecerle que presente las Campanadas de este año, debido al éxito que logra obtener siempre.

"Me hace muy feliz seguir unida a Atresmedia, que ya es mi casa desde hace años. Mi deseo es continuar creciendo profesionalmente aquí y seguir recibiendo el cariño del público que siempre nos acompaña", ha asegurado ella dejando claro que está muy contenta con esta renovación.

Cristina Pedroche siempre ha defendido que es una persona muy versátil y que le encantaría poder ponerse al frente de 'realitys' donde tenga un contacto directo con los concursantes como ya hizo en 'Pekín Express' o 'Love Island'. De hecho, se espera que este año presente la segunda edición de este programa. Además, no descarta volver a su faceta como reportera de calle, un trabajo con el que empezó en este medio y que le encanta.

De esta forma, la colaboradora sigue cosechando nuevos éxitos profesionales. Una renovación que ha conseguido gracias a la gran audiencia que consigue atraer en cada proyecto profesional al que se enfrenta, sobre todo en las Campanadas, donde deja a todos sorprendidos con sus diferentes 'looks'.

