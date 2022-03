Hace solo una semana que la familia Pantoja volvía a respirar tranquila, Bernardo salía del hospital tras más de un mes ingresado, al haber sido dado de alta. Sin embargo, la tranquilidad ha durado poco. De forma repentina y urgente, el padre de Anabel Pantoja ha tenido que volver a ser ingresado en el hospital de urgencia. "La situación es extremadamente grave", anunciaba Carlota Corredera en 'Sálvame Naranja'.

Para poder acompañar a su padre y arropar a su familia, Anabel Pantoja se encuentra en Gran Canaria, donde, nada más aterrizar, recibió la noticia de forma sorpresiva. La influencer intentar evadirse saliendo a correr y haciendo unos largos en la piscina, la colaboradora de 'Sálvame' no ha dudado en recurrir a su fé en el Cristo del Gran Poder. "Por favor", escribía junto a una fotografía que ha compartido en stories, donde se puede ver la imagen del Cristo exhibido en la basílica.

Según comunicaban en 'Sálvame', Bernardo presenta "una infección de orina" que se ha complicado debido a su cuadro clínico y, sobre todo, la diabetes que sufre desde hace años. "Junco llamó al médico y este le dijo que saliera corriendo y que lo trasladara al hospital para que lo valorasen", explicaban en el programa. "Ahora está estable pero hay preocupación por su estado" ya que podría agravarse.

Esta situación ha hecho que Anabel esté intranquila y, aunque permanece en Gran Canaria para "poner en orden su vida", según sus compañeros de 'Sálvame', está al pendiente de la situación de su padre a través del teléfono móvil.

