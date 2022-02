Que Bertín Osborne es un conquistador no es ningún secreto. Algo que hemos comprobado después de que desvelara en su programa que había mantenido una relación con Ana Obregón hace tiempo. Ahora que el cantante ha vuelto a estar "en el mercado", podría estar pensando de nuevo en el amor y teniendo el corazón abierto a todo, al menos esto es lo que ha disparado en las últimas horas. Según se ha conocido, después de confirmar que Bertín se ha mudado a un piso en Madrid para estar más cerca de su familia, se han disparado los rumores de que podría tener una nueva relación.



El nombre que se ha barajado ha sido el de Vicky Martín Berrocal. Amiga del andaluz, la diseñadora también se encuentra soltera después de su reciente ruptura con el portugués João Viegas Soares. ¿Qué hay de cierto? El programa 'Viva la vida' ha asegurado que, aunque al principio ni desmentía ni confirmaba, ha asegurado que "todos los que confirmen que tengo algo con Vicky están zumbados. Vicky es mi amiga, nada más".

Canal Sur

Avilés señalaba a Rocío, hermana de Vicky, como la persona que está expandiendo esta información (aunque a Luis Rollán, que la conoce, le extraña). Aunque al principio Makoke sostenía que el rumor lo negaba el entorno de Bertín mientras que otros callaban como respuesta, tras el desmentido, los colaboradores de 'Viva la vida' han comenzado a recular negando que el rumor fuera fuerte. "Nadie ha dicho, categóricamente, que hubiera una relación, simplemente se ha hablado de que el rumor estaba en la mesa", aseguraba José Antonio Avilés. "A ver si tienen algo y se lo estamos estropeando", ha bromeado Isabel Rábago.



