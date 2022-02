Bertín Osborne está enfocado en volver a reformar su vida tras el duro golpe de la disolución de su matrimonio. Después de que Fabiola Martínez confirmara que ya han firmado el divorcio, el cantante parece que está buscando un nuevo lugar donde vivir más acorde al día a día que está teniendo actualmente. Así, después de estar un año viviendo a caballo entre Sevilla y Bertín, en base al contrato que ha firmado con Telemadrid para presentar su programa 'El show de Bertín', parece que el andaluz ha dejado a un lado la ciudad hispalense para trasladarse a la capital, para lo que estaría buscando un piso de alquiler.

De esta forma, Bertín se acercaría no solo a uno de los puestos de su trabajo, sino también a su ex mujer y sus hijos, pues Fabiola Martínez se encuentra viviendo en un piso de alquiler en Madrid junto a sus hijos Carlos y Kike. Según el portal 'Jaleos' de El Español, Osborne ya habría elegido ya alquilar un "apartamento de soltero" de grandes dimensiones en una céntrica avenida de Madrid de cerca de 350 metros cuadrados.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez en los Premios Radiolé de 2020 Gtres

El portal también ha señalado el posible precio que podría estar pagando Bertín por este alquiler, muy similar al que estaría pagando también Fabiola Martínez por el suyo. "El precio es mucho menor del que se ha contado. Creo que no llega a los 4.000€", aseguran las fuentes mencionadas por 'Jaleos'.

La decisión de la mudanza habría sido algo que el cantante llevaba pensando ya varios meses y que habría tomado finalmente debido, precisamente, a la distancia que estaba sufriendo con sus hijos, con quienes se encuentra muy unido. En este sentido, la venezolana aseguraba a la revista ¡Hola! que "jamás le pondré problemas. El cambio es muy duro, y ambos hemos hecho mucho esfuerzo para que se note lo menos posible", destacaba.

