Descubre las 30 rupturas más sonadas de nuestros famosos

Vicky Martín Berrocal decidió cambiar de vida por amor

Vicky Martín Berrocal y João Viegas Soares han puesto punto y final a su relación. La diseñadora y el empresario portugués comenzaron su noviazgo hace tres años, una noticia que dio en exclusiva esta revista publicando sus primeras imágenes juntos. Desde entonces, ambos decidieron dar rienda suelta a su amor sin ocultarse, dejando claro lo felices que eran juntos. Sin embargo, parece que entre ellos las cosas no han salido como esperaban y finalmente han decidido tomar caminos por separado.

La revista 'Hola' ha sido la encargada de anunciar en exclusiva esta ruptura. Una separación que, al parecer, es definitiva. De esta forma, ambos se unen a otros famosos como Tamara Gorro y Ezequiel Garay; la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín; Nagore Robles y Sandra Barneda o Anabel Pantoja y Omar Sánchez, que también han sorprendido este año anunciando su ruptura.



Gtres

Los rumores sobre posibles problemas en la pareja comenzaron a surgir tras ver que Vicky Martín Berrocal llevaba un tiempo sin viajar a Portugal. Además, durante el día de San Valentín no le dedicó ningún mensaje a su chico en redes sociales. Algo extraño, ya que ella no dudaba en dedicarle bonitas palabras con las que dejaba claro lo mucho que le quería. Lo cierto es que hasta ahora parecía que ambos estaban muy felices en su nidito de amor de Lisboa, hasta tal punto que el año pasado decidieron aumentar la familia con una preciosa perrita a la que llamaron Tara.

Tal era su unión que la diseñadora incluso llegó a pronunciarse sobre sus futuros planes de boda con él, algo que no descartaba que pudiese suceder. Unos planes que ahora ha visto desvanecidos por completo, y es que parece que finalmente las cosas entre ellos no han salido como esperaban. Una triste noticia que se ha hecho pública justo cuando Vicky Martín Berrocal tiene que separarse también de su hija, que se ha marchado a África para emprender una nueva aventura.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io