Adara y Rodri no pueden ser más felices: estrenarán nueva casa tras una amplia reforma

Una de las grandes ilusiones de la vida de una persona es, probablemente, estrenar una nueva casa, y Adara Molinero y Rodri Fuertes saben bien de lo que hablamos, porque han anunciado que estrenan nuevo nidito de amor. A diferencia de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio (que se están construyendo su casoplón desde cero en Valencia), La pareja ha comprado un nuevo hogar conjunto, pero no se conforman amueblarlo y ya está: lo van a poner de arriba a abajo a su gusto, tirando muros, pintando, cambiando baldosas, suelos y hasta techos si hace falta. Todo es poco para estrenar la que seguramente sea la casa de sus sueños.

Lo ha anunciado Adara a través de su cuenta de Instagram, con unas románticas fotos en las que ella y Rodri posan mientras ayudan a tirar unas paredes a los obreros, con cascos customizados con sus nombres y todo: "Comienza la obra de nuestra nueva casa. Construyendo una vida juntos! ♥️ Nos morimos de ganas de enseñaros el proceso. Estamos eligiendo con mucho mimo cada detalle de nuestro hogar. Tenéis ganas de verlo todo? Qué ilusion!", ha escrito junto a las imágenes embriagada de felicidad.

La pareja, que de redes sociales y de crear contenido sabe mucho pero de obras e interiorismo no tanto, ha querido contar con la ayuda de un despacho de arquitectos e interioristas que les van a llevar la obra durante todo el proceso, desde lo duro de la reforma hasta lo más guay, que es elegir colores, acabados y decoración. ¿Y como va a quedar? Todavía es un misterio, pero conociendo a la pareja, no nos cabe duda de que habrá mucho color blanco, decoración minimalista y muy moderna y, sobre todo, mucha luz, importantísimo para unos instagrammers de su talla.

Y si queremos saber el estilo que tendrá la casa, no tenemos más que mirar la cuenta de Instagram de los interioristas, que cumplen perfectamente con el que tienen Adara y Rodri:

Por nuestra parte, sólo acaban de empezar y ya estamos deseando ver el resultado...

