Bertín Osborne confiesa qué es lo que más echa de menos de su ex, Fabiola Martínez. En la última entrega de 'Mi casa es la tuya', en la que el presentador ha recibido a Bárbara Rey, el cantante se ha confesado con la actriz y su hija, Sofía Cristo, sobre su relación con la venezolana, con quien tiene dos hijos, Kike y Carlos, y de la que se separó a principios de 2021 tras 20 años de amor. Bertín, que acaba de firmar el divorcio de Fabiola, recuerda, con una sonrisa, los mejores momentos de su relación.

"Cuando empezamos a salir, no teníamos niños ni nada, en la casa del campo teníamos una cocina bastante bonita y yo me sentaba, tomando nuestra copita, y nos poníamos a charlar y ella cocinando y charlando y luego nos sentábamos a comer los dos. Eso es el momento más guay que yo recuerdo de años y años, son los momentos más mágicos que yo recuerdo y los echo de menos, fíjate", explicó el cantante mientras charlaba con Sofía Cristo. La relación entre Bertín y Fabiola es excelente tanto que el presentador se ha mudado a Madrid para estar más cerca de ella y sus hijos.

Telecinco

La hija de Bárbara Rey reconoció que no conocía personalmente a Fabiola pero que le caía bien y Bertín no dudó en piropear a su ex. "Es un fenómeno de la naturaleza", dijo. La DJ y el cantante repasaron su actual situación sentimental y la joven aseguraba que ella hacía mucho que no tenía algo así porque llevaba soltera mucho tiempo. "¿Pero tú estás bien? Porque eso es lo importante. Yo, mira, llevo un año separado", comentó.

Mientras Sofía y Bertín hablaban de Fabiola, Bárbara aclaró cómo fue su relación con Bigote Arrocet que nos animó el final de 2021. "Pudo ser y yo creí que podía ser porque pensaba que con su edad y la mía podríamos haber encajado, pero no. Él su mundo, su vida,.. Creo que para la edad que tiene tendría que darse cuenta quién merece la pena y quién no", declaró Bárbara.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io