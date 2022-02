Bárbara Rey ha sido la segunda invitada en 'Mi casa es la tuya'. El primer programa de Bertín Osborne fue de lo más emocionante e intenso con Ana Obregón. La actriz desveló todo lo que tuvo que pasar con la enfermedad de su hijo dejándonos a todos con el corazón en un puño. Bárbara Rey no se ha quedado atrás y su entrevista también ha estado en alto todo el momento. La ex vedette ha contado muchas anécdotas de lo más interesantes desde su infancia hasta su relación con Ángel Cristo.

La ex domadora de leones, en sus inicios ha contado que "pasó más hambre que el perro de un barbero". "Hambre de hambre", reconocía Bárbara a Bertín. Con 18 años se fue a Madrid y allí comenzó a buscar trabajo como actriz. Empezó con un trabajillo de gogó en una discoteca pero esto tampoco le reportaba el dinero necesario para mantenerse en la ciudad. "Conocí a mi amiga Mari Cruz, empezamos a trabajar juntas y no nos daba para mucho. El apartamento que cogimos… No había más dinero para pagar".

Telecinco

En ningún momento Bárbara quiso que sus padres se enterasen de las penurias que sufría al principio de llegar a Madrid, pero a Bertín se lo confesaba todo: "Yo he dormido en dos o tres ocasiones en la calle, en un banco. Mis padres no tenían mucho dinero y no quería preocuparles, siendo menor de edad no quería que me llevaran otra vez para el pueblo".

Telecinco

Bárbara Rey también ha querido hablar de lo difícil que fue su matrimonio con Ángel Cristo. Sobre todo la actriz ha remarcado que lo que más le dolió fue que su ex marido le diese droga a su hija. "Nos divorciamos por malos tratos. Maltrato físico y psicológico", explicaba la ex vedette. Tenía mal carácter desde el principio, peor ya lo conocí bebiendo. El problema se incrementó con la droga. Le daba droga a su hija porque decía que era mejor que la que ella podía encontrar. Nunca le dijeron: 'pero qué dices'. Le estaba dando droga a una chica con 15 años", narraba Bárbara algo emocionada.



