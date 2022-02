Bertín Osborne y Fabiola Martínez se sienten tranquilos y en paz tras haber firmado los papeles del divorcio. Este 2021 y principios del 2022 está siendo una época mala para el amor, ya que son muchas parejas de famosos que deciden ponerle punto y final a sus relaciones. La venezolana y el andaluz llevaban casi dos décadas de relación con dos hijos en común cuando han decidido terminar. La noticia dejaba impactado a medio mundo, y en concreto a toda la prensa del corazón. Nadie se podía imaginar que las cosas entre la pareja estuvieran tan frías.

La modelo, según ha podido conocer la revista ¡Hola!, Bertín y ella tendría todo el papeleo solucionado y ahora solo tienen que acostumbrarse a su nueva vida. "Jamás le pondré problemas. El cambio es muy duro, y ambos hemos hecho mucho esfuerzo para que se note lo menos posible", explicaba Fabiola con respecto a las visitas de sus hijos.

Gtres

El ex matrimonio ha quedado en un divorcio amistoso respetando la buena relación de la familia. Un acuerdo en el que Bertín insistía en ser bastante generoso con los dos niños de la pareja, que quedarán en custodia de Fabiola, ocupándose con los gastos de ellos. La modelo, por su parte, decidía renunciar a la pensión alimenticia que quería proporcionarle el cantante, asegurando que se mantendrá con el sueldo de su trabajo como directora de comunicación y marketing en la empresa López Real Inversiones 21, dedicada a la promoción de suelos comerciales, y gestora de la Fundación Bertín Osborne, creada junto al cantante para ayudar a las familias en la misma situación que ellos con su hijo mayor, Kike, que padece una parálisis cerebral que implica numerosos problemas de salud.

