Ana Obregón está viviendo una situación bastante complicada tras la muerte de su hijo y su madre, pero paso a paso va remontando y tiene que ver mucho lo profesional. La actriz esta intentando recuperarse poco a poco y el gran paso lo dio con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. La bióloga quiso contar lo que sintió al enterarse de la enfermedad de su hijo y la entrevista se volvía de lo más emotiva. "No voy a ir de víctima. En una tragedia así las víctimas no somos los padres, aquí los héroes son los que han luchado hasta el final. Las víctimas son ellos. Mi hijo debería estar aquí. Tenía 25 años, Bertín", contaba la actriz entre lágrimas.

La actriz, después de animarse con esa entrevista ha dado otro gran paso, y es que Ana Obregón se convertirá por primera vez en la protagonista de una serie de televisión. Será la propia vida de la madrileña la que ocupe todo el hilo argumental de la historia. "Me hace ilusión poder compartir con tod@s que he decidido volver a la ficción en televisión", comenzaba contando la actriz.

"He llegado a un acuerdo con una de las mejores productoras de España @grupo_ganga, creadores de series míticas como "Cuéntame", para hacer un BIOPIC sobre mi vida. Me costaba entender que nadie apostara por mi vida , ya que mi único mérito es haber trabajado 40 años en mi pasión y haber compartido con todos vosotros durante muchos años una enorme colección de momentos dulces y amargos, de luces y sombras", continuaba añadiendo dos fotos con las personas que se encargarán de este proyecto.



Grupo Ganga trabaja ya en el desarrollo de la serie en colaboración con Yolanda García Serrano. La guionista, directora y escritora, -y ganadora entre otros de un premio Goya al mejor guion por la película 'Todos los hombres sois iguales'-, será la encargada de dar forma al argumento.

