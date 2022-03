Antonio David Flores ha decidido utilizar su canal de 'YouTube' para volver a cargar contra 'Sálvame' y defender a Paz Padilla. El ex colaborador le ha dirigido unas palabras de cariño a "su amiga" dejando claro que le parece injusto que hayan decidido prescindir de ella. "Cuentas con el apoyo de muchísima gente que te valora y que te tiene mucho cariño. Es una pena que la cadena se desprenda de una cara amable, porque últimamente parece que se deshacen o los esconden. El viento que corre a favor está lleno de caras indeseables", ha comenzado explicando el padre de Rocío Flores.

A raíz de la exclusiva que ha realizado la revista 'Lecturas' anunciando que Paz Padilla había sido despedida, Antonio David Flores ha querido pronunciarse para aclarar que, en su opinión, no se debe a la discusión que tuvo con Belén Esteban en plató, sino que el motivo real viene de algo que ocurrió hace más tiempo.

"Dijo que las vacunas salvan vidas. La historia viene mucho más atrás Es lamentable que quieran hacernos ver algo tan simple como esto cuando el trasfondo va mucho más allá", ha indicado haciendo referencia al comunicado que realizó la cadena confirmando la salida de la humorista de 'Sálvame'. "Paz Padilla no participó del pensamiento único impuesto por los dueños de la productora ‘LFDLT’ a raíz del documental de Rocío Carrasco. Ellos impusieron una serie de directrices a seguir, y Paz fue una de las personas honestas que se mantuvo en su convencimiento y no tragó esas directrices marcadas porque ella no compró la historia del documental", ha afirmado.

En su opinión, el despido fulminante de la presentadora se debe a que ella no dudó en criticar a la hija de Rocío Jurado tras anunciar que iba a realizar una docuserie. "Este es el claro ejemplo de que hay personas que no cambian de opinión por dinero ni por presiones. Esto es una injusticia más", ha explicado. "¿Se habrá enterado Paz Padilla de su despido por la revista?", ha termindo preguntándose.

Además, ha utilizado su canal para cargar contra Carlota Corredera. El ex colaborador ha puesto un vídeo en el que se puede ver a la presentadora pidiendo respeto para Paz Padilla. Unas declaraciones que parece que a él no han terminado de convencerle. "Pides respeto, pero tu respeto es como el feminismo que haces: selectivo", le ha indicado. Tras esto, ha recordado otros despidos que también le parecieron injustos como el de Jesús Manuel o el de Antonio Canales.

