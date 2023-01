Virgo es el sexto signo zodiacal (entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre). Está regido por Mercurio y su símbolo representa una Virgen (es el único simbolizado por una mujer). Además pertenece al elemento Tierra, lo que hace que busque constantemente seguridad y estabilidad en su vida. Por ello representa el análisis, la razón, la salud y el trabajo, y es el signo más dedicado a servir.

Las personas Virgo, como Terelu Campos, Jesús Vázquez y Shaila Dúrcal, se caracterizan por ser virtuosas, estudiosas y por su fuerte mentalidad analítica, que les permite destacar en muchos planos intelectuales. Además son muy organizados, ordenados y versátiles. Esto les lleva a buscar el perfeccionismo y analizar constantemente para sentirse seguros. También tienen una alta vocación de servicio, ya que siempre está dispuesto a ayudar y escuchar. En este sentido, son muy buenos consejeros y saben cómo resolver problemas gracias a su ojo clínico y analítico. Amoroso y dedicado a la familia, Virgo es el primero en correr cuando alguien necesita cuidados.

En contrapartida, quienes nacieron bajo el signo Virgo tienen muy claro lo que quieren y nadie puede decirles lo contrario. Incluso si alguien les aconseja, lo más probable es que no escuchen lo que les dice.

Además, al analizar constantemente lo que les rodea, se muestran críticos hacia los demás y a veces sienten que la gente no se esfuerza lo suficiente o no tanto como ellos. Es decir, es un signo sumamente criticón, por lo que los nacidos en estos días son dados a tener poco tacto con los demás y criticar cuando se encuentran irritables. Es un signo que puede herir mucho con sus palabras porque sabe usarlas donde más duele.



En cuanto al amor, Virgo es compatible con Tauro, ya que ambos son signos de Tierra. Así, cuando se combina este elemento se obtiene una base sólida para una larga relación. Ambos signos se complementarán entre sí a muchos niveles: físicamente, emocionalmente y mentalmente. Además no les gustan las extravagancias ni las inconsistencias. En su relación no faltarán dedicación y lealtad.



Otro signo altamente compatible con Virgo es Capricornio, también de Tierra. Ambos son sensatos, prácticos, realistas y leales. Asimismo poseen la madurez necesaria para encontrar soluciones reales para problemas difíciles. En el sentido contrario, son incompatibles con Géminis y Sagitario. Y es que Virgo es naturalmente ultradetallista, mientras que los otros dos tienen una mirada más superficial de las cosas, lo que lo puede sacar de sus casillas.

El signo completamente opuesto a Virgo es Piscis. Esto se debe a que el primero, al ser un signo de Tierra es racional y poco emocional. Por su parte, Piscis es un signo de Agua, por lo que es sensible y extremadamente intutitivo. Los Virgo tienen una gran compatibilidad con Cáncer pero algo menos con los Leo.

Descubre los famosos españoles nacidos entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre y que son Virgo.