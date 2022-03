Chayo Mohedano ha encontrado en las redes sociales su altavoz para soltar todo lo que piensa de la productora de 'Sálvame', 'La fábrica de la tele', y de Jorge Javier Vázquez. Sus tuits y post en Instagram son de lo más comentados pero esta vez sus posts se han hecho virales por explotar de forma tan directa contra la productora en la que su madre trabajó de 2009 a 2016. Está claro que a Chayo no hay quien la pare.

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha respondido, a golpe de tuit, a las palabras de Jorge Javier Vázquez en las que afirma que Chayo es "la espina clavada" de su madre y comenta que no entiende como la cantante desprecia a una cadena que tantos beneficios económicos ha dado a su familia.

Sus palabras no han gustado nada a la hija de Rosa Benito, quien desde su perfil de Twitter ha escrito: "Habéis intentado acabar conmigo muchas veces pero he resistido a vuestro maltrato diario y no es la cadena, no equivoques, quien delinque es la productora, no manipules. La cadena se desentiende del daño que hacéis y eso es lo que no te deja dormir. ¿Espina? No, soy vuestra estaca", sentencia Chayo Mohedano.

El arrebato de Chayo Mohedano ha continuado en otro tiut en el que de define a la productora 'La fábrica de la tele' como "una organización criminal jerarquizada". La cantante escribe: "Solo tengo que decir que estoy en contra de todo tipo de violencia. Durante años LFDLT, organización criminal jerarquizada, nos ha maltratado públicamente, a mi marido por ser mi marido y a mí. Muchísimas víctimas os sufren a diario y actuáis delinquiendo".

Chayo Mohedano: "Demostráis que sois peligrosos"

Chayo abre hilo en la red social y desvela que recibió propuestas económicas para retirar la demanda que tiene contra ellos. "Existe el Caso Delux con muchas víctimas vuestras. Seguís maltratando y demostráis que sois peligrosos. Hemos seguido con nuestra vida sin querer nada de vosotros salvo que se haga justicia. Habéis ofrecido acuerdos e incluso trabajos muy bien pagados para quitar demandas, pero… Aprendimos que sí podemos hacer algo. Sí está en nuestra mano con la ayuda de la ley y la verdad el hacer justicia, así haremos. Nuestros hijos no deberían sufrir violencia por ser nuestros hijos y nadie se merece una televisión que delinque para hacer programas", sentencia.

