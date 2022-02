Rosario Mohedano y Rocío Carrasco siguen manteniendo relación

Aunque Rocío Carrasco quiera hacer ver que no tiene nada de relación con su familia mediática, lo cierto es que parece que sí que sigue teniendo algo de relación con algunos. Rosario Mohedano ha demostrado que aún tiene buena sintonía con su prima después de tantos años sin relación, y más lo sucedido con el documental y 'Montealto'. En la pasada entrega, pudimos ver a los familiares no mediáticos de la hija de Rocío Jurado apoyando a Carrasco y entre ellos estaban: Rocío y Ana, primas de Rocío Jurado que ya aparecieron en una conexión en directo; Manolín Jurado y Antonia, tíos de Rocío Jurado; Antonio Jurado, primo de la cantante; y también con Belén y María José, otra prima de Rocío Jurado.

Twitter

A través de Twitter, Rosario le contestaba a un seguidor de lo más natural. "Canta mejor Rocío Carrasco que tú", decía el mensaje. La cantante, sin pensárselo dos veces lo ha reposteado añadiendo: "Este se lo he mandado a mi prima, aún seguimos riéndonos", dejando entender que las primas siguen teniendo relación y muy buena.

"Para mí no existe ninguno de ellos, no quiero que formen parte de mi vida y como he decidido eso intento que no me duela", indicaba Rocío Carrasco dejando claro que no existe ninguna posibilidad de que se reconcilie con ninguno de los Mohedano. La hija de Rocío Jurado reconocía que una de las cosas que más le molestan es que ella nunca les ha hecho nada para que le traten así. "¿Sabes lo más injusto? Que ellos tienen esa actitud conmigo sin yo haberles hecho nada, nunca les he ocasionado daño ni a Gloria, ni a Ortega, nada, jamás les he hecho un mal".

