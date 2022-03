Lorena Gómez y René Ramos fueron 'pillados' paseando por primera vez juntos por las calles de Madrid en 2019 y desde ese momento no dudaron en hacer público su amor, confirmándolo con una romántica publicación. Ahora, parece que podrían estar planteándose dar un paso más poniendo el broche de oro a su relación dándose el 'sí, quiero'. Al menos, eso es lo que muchos deducen después de ver la instantánea que ha compartido la cantante a través de sus redes sociales, donde parece dejar caer que está deseando que llegue el momento de su boda con su chico.

La artista ha compartido una fotografía en sus 'stories' de Instagram en la que aparece ella viendo diferentes vestidos de novia en la tienda del diseñador Jordi Dalmau, un modisto especializado en el sector nupcial. "Uf, qué ganas", ha escrito junto a esta publicación junto a un corazón. Una imagen que ha hecho que salten todas las alarmas sobre su posible boda con el hermano de Sergio Ramos.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que la pareja habla sobre la posibilidad de pasar por el altar. Lorena Gómez y René Ramos, que se convirtieron en padres en 2020, ya bromearon sobre este asunto durante el confinamiento. "Siento ganas de pedirle matrimonio a mi pareja, ¿me espero mejor a que acabe el confinamiento?", le escribió en ese momento su chico de forma anónima durante una ronda de preguntas que ella realizó a través de sus redes sociales.

"Te como! Me da a mí que te va a decir que sí, ya sabes que le encantan esas sorpresas. Yo de ti no me esperaría", le escribía ella en ese momento. Una sorpresa que, viendo su 'storie' podría haberse producido ya. Lo cierto es que ella no es la primera vez que habla sobre este asunto, y es que desde los inicios de su relación ella ya tenía claro cómo quería que fuese su gran día con René Ramos.

