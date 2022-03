Leticia Sabater ha vuelto a pasar por quirófano tras sus últimas operaciones de abdominoplastia y blefaroplastia

La artista ha reconocido que su nueva cara y otros retoques por el cuerpo le han costado 15.000 euros

Leticia Sabater es una mujer nueva, y no lo decimos de forma metafórica, sino literal, porque la cantante de 'La Salchipapa' ha estrenado nueva cara y parece otra persona. Leticia acaba de pasar por quirófano para quitarse unos cuantos años de encima, y lo mostró todo en 'Viernes Deluxe'. De hecho, lo mostró todo sin guardarse ni un detalle, llevando incluso las imágenes que le tomaron recién operada, con los dibujos a rotulador realizados por el cirujano y los puntos recién puestos.

Según contó ella misma, ésta ha sido una de sus operaciones más complicadas: la cirugía requirió nada menos que 8 horas, en las que se ha realizado un lifting facial, se ha rasgado los ojos, ha rellenado pómulos, se ha retocado la nariz y, además, ha aprovechado para mejorar otras partes de su cuerpo, como el pecho o los glúteos. Todo ello le ha costado la friolera de 15.000 eurazos, pero como 'sarna con gusto no pica' -como dice el famoso refrán-, ha pasado por ello sin quejarse, y ya está empezando a notar el resultado a pesar de la hinchazón que aún debe bajar: "No tengo ni una sola arruga, la gente por la calle me para y me dice lo guapa que estoy", afirmó.

Mediaset

Mediaset

Coqueta como es ella, también dejó claro que éstas eran operaciones que "necesitaba", pero que se ha hecho otras, como su famosa abdominoplastia para marcarse los abdominales, que se la hizo por capricho. A estas alturas, no es de extrañar que Leticia haya perdido la cuenta de lo que lleva gastado en retoques y cirugías, pero más de 50.000 euros seguro que suma.

Leticia Sabater muestra su nueva cara tras operarse Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Leticia ha pasado por quirófano tan sólo 6 meses después de su última operación estética, y aunque asegura que no está obsesionada, parece que no termina de encontrar su verdadero yo, porque en las intervenciones que se realizó el pasado octubre también retocó pómulos y pecho, además de realizarse un lifting de cuello y barbilla.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io