María Patiño desvela cuál quiere que sea su próximo retoque estético. La presentadora de 'Socialité' cuida mucho su imagen y, además de cuidar su alimentación y hacer ejercicio regularmente, se ha sometido a varias operaciones de estética. La colaboradora no oculta sus múltiples retoques y, como ella misma ha explicado, se ha sometido a una rinoplastia, un aumento de pecho, ‘lifting’ de muslos, bótox y rellenos con ácido hialurónico en rostro y manos son algunas de ellas. Uno de los últimos fue, en junio de 2021, una abdominoplastia a la que se sometió para extirpar los excesos de piel y grasa de la zona abdominal reforzando reforzar la musculatura y que esta aparezca mucho más marcada y, poder presumir así de 'six pack'.

Ahora, María Patiño ya está pensando en su próximo retoque y, el pasado 21 de febrero, les confesó a Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos cuál sería. Cuando el 'Sálvame Lemon Tea' llegaba a su fin, la presentadora, que hace unos días reveló los malos momentos que pasó por culpa de la bulimia, explico que quiere retocarse las rodillas.

Jorge Javier bromeó sobre el motivo de la operación y quiso saber si se las tenía estropeadas de tanto arrodillarse a lo que ella explicó que el motivo de la intervención sería para tenerlas más marcadas. Y es que, con el minivestido elegido para esa tarde, se veían sus piernas y sus rodillas.

La periodista nunca ha escondido sus operaciones estéticas y, en más de una ocasión, ha explicado por qué decidió pasar por quirófano. "Cuando superé los problemas de alimentación, es cuando mi terapeuta me indicó que era el momento", comentó María hace unos meses. Su primera intervención fue la punta de la nariz, "tenía un poco de complejillo", aseguraba y después se operó el tabique. "A raíz de tener problemas de alimentación, tenía un problema, de ahí viene mi rollo con la vena", ha contado, por eso, se hizo un lifting cervical, después se operó el pecho para tenerlo firme, y lo último fue una 'lipo vaser' para marcar abdominales. Ahora parece que serán las rodillas las próximas en pasar por quirófano.

