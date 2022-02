Carmen Borrego le ha cogido gusto al 'bisturí' y desvela que volverá a someterse a un nuevo retoque estético. Si en 2018, la colabordora televisiva pasaba por quirófano para operarse cuello, párpados, cejas y dientes, desde entonces son varias las veces que ha vuelto a someterse a un tratamiento estético, retoquitos que comparte con sus casi 80.000 seguidores en Instagram. En marzo de 2019 corregía algunos aspectos de las operaciones anteriores; en marzo de 2021 se sometía a varias sesiones de ultrasonidos HIFU para reafirmar la piel sin tener que pasar por quirófano. Y meses después en el verano de 2021 desvelaba que se había hecho un 'Summer Refresh', un cocktail de vitaminas para eliminar las arrugas provocadas los gestos más habituales en la cara.

La hija de María Teresa Campos, que se ha reconciliado con su sobrina, acaba de anunciar que volverá a pasar por quirófano para acabar combatir la papada y remodelar su cuello.

"Yo me hice la operación del cuello, desde que me la hice hasta ahora, la técnicas han evolucionado mucho y yo creo que todavía esto se puede mejorar", le comenta al doctor Miguel de la Peña, de la Clínica Diego de León, en un vídeo. Él le contesta que efectivamente con un endolifting conseguirá los resultados que desea. Se trata de una combinación de técnicas mínimamente invasivas que se utilizan para extraer la grasa de forma definitiva y combatir la flacidez severa.

Carmen Borrego probará una nueva técnica revolucionaria que estilizará su cuello en 360. Se trata de una cirugía menor, con carácter ambulatorio, es decir, que no requiere hospitalización y dura menos de dos horas. Los resultados son visibles desde el primer momento y son definitivos.

