Concha Velasco lleva varias semanas viviendo en una residencia. Algo que parece que a su público no ha hecho nada de gracia. Su hijo Manuel ha querido a 'Sálvame' para justificar la decisión conjunta que han tenido en su familia para que profesionales ayuden a la actriz. Concha Velasco, a sus 82 años, tiene artrosis y sufre problemas de movilidad, por eso, ella y sus hijos -Paco y Manuel- han decidido que lo mejor es que viva en una residencia para "darle una buena calidad de vida".

Tras recibir muchas críticas, Manuel ha querido explicar que su madre rquiere de unos cuidados muy específicos y que por el ritmo de trabajo, la mejor idea era que la actriz estuviera las 24 horas cuidada por profesionales. "Mi madre se vino a vivir con mi hermano Paco, pero tiene muchos problemas de movilidad. Es muy complicado con ella el día a día. Estuve investigando y encontré un centro muy cerquita de casa donde hacían actividades unos fisioterapeutas para que volviera a andar bien", explicaba Manuel a Jorge Javier Vázquez bastante agobiado por la situación.

Concha Velasco vive en una suite enorme, con dos ventanales gigantes, en la que se siente como en casa, ya que han podido trasladar todos sus enseres y es como una réplica de la habitación en la que siempre ha vivido. Manuel también ha explicado en 'Sálvame' que él se queda mucho más tranquilo cuando sale a trabajar, ya que si pasa algo le avisan enseguida. Aunque vive en el centro, la actriz puede salir cuando quiera: "Los fines de semanas solemos ir al teatro", explicaba su hijo.

Manuel ha estado muy arropado en el programa y como siempre ha sido muy natural, claro y respetuoso. "Mi madre no va a peor pero tampoco a mejor. El físioterapeuta que tiene por las mañanas ha conseguido que ande con el andador. Es todo un logro". Concha Velasco no está abandonada. Ha sido una decisión propia y muy digna.



