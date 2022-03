Concha Velasco siempre será nuestra 'chica Ye Ye' pero los años pasan y aparecen los problemas de salud. A sus 82 años, la actriz tiene artrosis y sufre problemas de movilidad, por eso, ella y sus hijos -Paco y Manuel- han decidido que lo mejor es que viva en una residencia, donde está en manos expertas. Ha sido su hijo Manuel, en una entrevista a El Español, quien confirmó la noticia. "Mi madre se vino a vivir con mi hermano Paco, pero tiene muchos problemas de movilidad, tiene artrosis. Es muy complicado con ella el día a día. Estuve investigando y encontré un centro muy cerquita de casa donde hacían actividades unos fisioterapeutas para que volviera a andar bien. Mi madre es una persona mayor y necesita cuidados cada vez más, las 24 horas del día. Fuimos probando poco a poco y cada vez estaba mejor. Comenzamos a coger la rutina de caminar; recibe visitas y le han puesto su casita allí", explicó Manuel.



El escritor y director, el hijo que la actriz tuvo con Fernando Arribas, tenía muy claro que la residencia tenía que estar cerca de su casa para poder seguir pasando tiempo con su madre, de hecho come con ella cada día y afirma, que de momento, esta decisión es temporal. "Para Paco y para mí estaba siendo inviable. Está muy delicada. Mi madre ahora mismo tiene su intimidad y no depende de nuestros horarios. Tengo mucha tranquilidad porque ahora mismo ella toca un botón y suben siete a ver qué le pasa", reconoce Manuel.

Concha Velasco con sus hijos Paco y Manuel en una foto de 2014, del día que la actriz recogió el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la categoría de teatro. GSR

Concha Velasco tenía prevista su despedida de los escenarios en febrero de 2022 pero decidió adelantar su adiós a septiembre de 2021. Una retirada que ha decidido anticipar la fecha y su adiós será los próximos 20 y 21 de septiembre en Logroño. Fue una despedida muy emotiva tras 6 décadas sobre los escenarios y ante el público de Logroño, ciudad a la que le unen lazos familiares."Hasta que ha llegado un momento que mis hijos me dijeron que debía dejarlo y al principio no lo comprendí, pero ahora sí lo comprendo", fueron sus últimas palabras en el escenario mientras su propio hijo trataba de bajarla. Precisamente fue el cierre de la gira de la obra 'La habitación de María', una obra escrita por su hijo Manuel.

Concha Velasco recibe visitas y va al teatro

Desde entonces, las apariciones públicas de Concha Velasco han sido muy pocas. Nada más retirarse, concedió una entrevista ha TVE donde dijo que "dejaba el teatro pero no la tele del todo". Y aunque no la veamos, la actriz sigue acudiendo al teatro los domingos y recibe visitas. Hace unos días estuvo en el espectáculo 'The Chorus Line', la obra de Antonio Banderas. En las fotos, que compartió la cuenta de Instagram de la obra, se puede ver a una Concha emicionada rodeada de todos los actores. "Hoy ha sido un día para no olvidar. ¡La grandísima Concha Velasco nos ha acompañado esta tarde! Qué honor haber podido compartir esta función con un artista de tan increíble trayectoria. ¡Muchísimas gracias, Concha! Por tu visita y por habernos hecho tan felices hoy".

