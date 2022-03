Paz Padilla ha roto su silencio sobre su despido de Mediaset. Cuando la presentadora de 'Sálvame' y Belén Esteban se enfrentaron, el pasado 20 de enero, en una discusión por la forma en la que la gaditana había tratado el tema de las vacunas contra el Covid, por la que acabó abandonando el plató nada hacia presagiar que la discusión acabaría con la presentadora fuera de la cadena. "Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", fue el escueto comunicado con el que Mediaset confirmaba el despido de Paz Padilla unos días después de producirse la discusión.

El pasado 10 de marzo, la presentadora habló por primera vez sobre su despido. Fue en el programa 'Tot es mou', de TV3, al que acudió para promocionar la obra 'El humor de mi vida', basado en su libro homónimo. La actriz, que volvía a un plató por primera vez tras su salida de 'Sálvame', ha restado importancia a su despido: "¡Pero si hace dos días! Si yo he trabajado toda mi vida. Yo soy una trabajadora".

La humorista ha añadido: "Dicen: 'Despedida Paz Padilla'. ¿Pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Ya está. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo. Estoy 'open to work'". Y desde luego no le falta trabajo a la gira con su obra de teatro se suma la preparación de una película, también adaptación de su libro 'El humor de mi vida', así como la tienda de moda y complementos que abrió en Zahara de los Atunes junto a su hija Anna Ferrer Padilla.

Tras conocerse el despido de Paz Padilla fueron muchos los que señalaron a Belén Esteban como la culpable. La de Paracuellos se ha defendido en varias ocasiones declarando que ella no ha tenido nada que ver.

