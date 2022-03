Tras unas semanas de incertidumbre sobre su futuro en televisión, se ha confirmado que Mediaset ha decidido rescindir su contrato de larga duración por un 'incumplimiento contractual'. La última vez que la presentadora acudió a su puesto de trabajo en 'Sálvame' fue el pasado 20 de enero cuando, tras una discusión con Belén Esteban por las vacunas del coronavirus , abandonó el plató. Al parecer, según fuentes cercanas a ella aseguraron en 'ABC', Paz se ha quejado del trato humillante y de que, tras más de 13 años en Telecinco, no le hayan dejado despedirse de la audiencia y de la falta de apoyo de algunos de sus compañeros.

Tras conocer su salida de Mediaset, Paz Padilla se ha centrado en su obra de teatro 'El humor de mi vida' con la que está de gira por España y en su hija Anna, que es su mejor apoyo. El pasado fin de semana, la gaditana representó el montaje en Barcelona, ciudad en la que vivió muchos años, y allí recibió el cariño del público y sus seguidores. Repasamos la vida de Anna Ferrer Padilla.

Tras pasar unos días en su Cádiz natal, donde disfrutó de las chirigotas callejeras, Paz viajó a la Ciudad Condal para representar 'El humor de mi vida', basada en su libro del mismo título, y allí pudimos verla paseando por sus calles con sus compañeros de reparto. La humorista utilizó sus redes sociales para promocionar su obra. "Seguimos en el @teatreapolo hoy domingo a las 17:00 con @elhumordemivida Barcelona gracias por esos aplausos sinceros y llenos de cariño", escribió.

Alguno de sus compañeros como Rafa Mora reaccionaron a las palabras de Paz Padilla en Instagram y aplaudieron su buen hacer sobre las tablas. "Vaya lección de vida en 2 horas", escribió el colaborador de 'Sálvame'. ¿Qué le parecerán a la actriz las palabras de su compañero tras 'quejarse' de su falta de apoyo?



