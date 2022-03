Rosa Benito se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Feliz e integrada en su puesto de trabajo, con una preciosa familia que formó junto a Amador, del que se separó en 2013, pero con el que mantiene una excelente relación en la actualidad, Rosa no puede estar más contenta con la vida que tiene ahora mismo. Pero sus compañeros sospechan que el brillo en los ojos de la colaboradora de 'Ya son las ocho' tiene una razón, Rosa Benito podría tener una nueva ilusión.



Además, a las sospechas de sus compañeros, también se suma la información publicada por 'Informalia' que asegura que la que fuera cuñada de Rocío Jurada podría estar enamorada de nuevo. "Se están conociendo, les presentó un amigo común y Rosa parece muy ilusionada con esa incipiente relación. Es una persona más joven que ella. Pero no quiere hablar nada por si las cosas se marchitan. Prefiere esperar a que la relación se afiance, y hablará cuando considere oportuno, no ahora", son las palabras que un confidente ha relatado al medio antes citado sobre esta nueva ilusión de Rosa.

Ella lo ha negado por activa y por pasiva en el programa, diciendo que se pusieron en contacto con ella para preguntarle y ella no lo negó y que por eso lo dieron por sentado. "Aunque ella diga que no yo la conozco muy bien y en su mirada veo que hay alguien, que está ilusionada con un hombre", responde Miguel a estas palabras de Rosa.

Nicolás ha contado en directo que antes del programa, en la reunión previa, le ha comunicado a su compañera que se iba a hablar de su posible nueva ilusión, algo con lo que Rosa no se ha mostrado molesta: "Me ha dicho que no era cierto pero sé que no me ha dicho la verdad, no sé si será algo serio o no, pero algo hay".

Rosa, jugando al despiste, ha asegurado que el día que tenga pareja lo contará en el plató de 'Ya son las ocho' pero también ha sonreído irónica: "También os digo que después del invierno llega la primavera". Unas palabras que hacen pensar que Rosa Benito podría estar conociendo a alguien, aunque de momento, entre ellos no hay nada formal.

También se suman las constantes negativas a Amador Mohedano, que siempre que intenta acercarse a Rosa de manera romántica, ella prefiere mantener las distancias con él. El hermano de Rocío Jurado siempre deja claro que se reconciliaría con Rosa si ella le diera una oportunidad.

A pesar de haber tenido otras relaciones, Amador nunca ha dejado de querer a Rosa, lo dicen sus íntimos y se arrepiente cada día de haber roto su matrimonio con la madre de sus hijos.

