La situación de complica para Rocío Carrasco. Mientras ella sigue centrada en los diferentes homenajes a su madre, su pleito en los juzgados con Antonio David sigue avanzando. Después de ser acusada de no pasar la pensión a su hijo, ahora la Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito de acusación al juzgado número 3 de Alcobendas en el que se le imputa “un delito de abandono de familia”, según publica el periodista Luis Rendueles.

En los documentos a los que ha tenido acceso el medio 'Caso Abierto', el fiscal encargado del caso sostiene que Rocío Carrasco no ha pagado la pensión mensual a su hijo David Flores. Una sentencia del Juzgado de Violencia número 1 de Alcobendas la obliga a ello desde hace cuatro años, por eso considera que esos hechos son "constitutivos legalmente de un delito de abandono de familia previsto y penado en los artículos 227.1 y 227.3 del Código Penal", tal y como publica el medio antes citado.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desde que se dictase sentencia, el hijo menor de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no habría percibido la cantidad de dinero que le corresponde legalmente, por este motivo el fiscal del caso considera que la hija de Rocío Jurado podría haber incurrido en "un delito de abandono de familia".

14.000 euros de multa



Según el Código Penal "el abandono de un menor de edad o un incapaz por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años". Además se sostiene que "si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años. Penado con hasta un año de privación de libertad y veinticuatro meses de multa".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En su escrito de acusación, el fiscal subraya que Rocío Carrasco es "la autora" de ese delito y pide que se la condene a "18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros". Además, según 'Caso Abierto' el fiscal pide que la hija de Rocío Jurado sea condenada a pagar 8.200 euros más por las cuotas de la pensión que no ha pagado a su hijo entre febrero de 2018 y julio de 2021, más los intereses. Desde entonces, Carrasco sigue sin pagar la pensión a su hijo, según confirmaron fuentes del caso a Luis Rendueles.

¿Olga Moreno, testigo?

Además, como señala el medio antes citado, el fiscal solicita que en ese juicio declaren solo dos personas: su hijo David Flores y su ex marido, Antonio David Flores. El ministerio público no solicita, a diferencia de la defensa de su hijo, que declare Olga Moreno, la que fuera mujer durante más de 20 años de Antonio David Flores y que tiene una estrecha relación con el joven, con el que sigue viviendo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io